TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

"BİLETİMİ GÖNDERİN, GELİYORUM"



Halil Dervişoğlu, dün gece (cuma) Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yolladı.



TERCİHİ GALATASARAY OLDU



Halil Dervişoğlu'nun babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti fakat Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübü tercih etti ve kararını bildirdi.



Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.





Galatasaray , Premier Lig ekibi Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, imza için İstanbul'a ayak bastı.Yapılan açıklamada,denildi.Milli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3. kez Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuya yıllık 500 bin euro ödeyecek.Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.