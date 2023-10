Hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek? PFDK'dan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) kararları açıklandı.PFDK Başkanı Avukat Fatih Maden imzasıyla yayınlanan kararlarda Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesinde yer alan kulüp açıklaması ve Yönetici Selahattin Baki'nin hakemler hakkındaki ifadeleri nedeniyle cezasız kararı verildiği belirtilirken Başkan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verildi."1- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi MAHMUT GÜZEL hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,4- VAN SPOR FK başkanı FERHAT KIYAK hakkında, 01.10.2023 tarihinde oynanan VAN SPOR FK–ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, saldırı eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; mevcut delil durumu dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,5- KARS 36 SPOR Kulübü sporcusu MÜRSEL CİVELEK'in, 04.10.2023 tarihinde oynanan KARS 36 SPOR-DOĞUBAYAZIT FUTBOL SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARS 36 SPOR Kulübü masörü BATUHAN AYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,Karar verilmiştir."Futbol 7'den 70'e her yaş grubundan, her cinsiyetten, her milletten, her kültürden milyonlarca kişinin izlediği ve takip ettiği bir aktivitedir. Kitle iletişim ve sosyal medya araçları sayesinde futbol müsabalarını milyonlarca kişi izlemektedir. Bu nedenle toplumu olumsuz etkilememesi için bu spora bazı kurallar getirilir. Uluslararası alanda getirilen bu kurallara tüm futbol federasyonları uymaktadır. Kurallara uymayan kulüpler, sporcular ve teknik direktörler için ise disiplin cezaları uygulanmaktadır. Bu cezalar arasında en çok kullanılanı, en çok duyulanı ve merak edileni ise hak mahrumiyeti cezasıdır. Bu cezayı alan sporcu, yönetici ve kulüp bazı haklarını cezanın verildiği süre boyunca kullanamamaktadır.Futbolda hak mahrumiyeti cezası alan kişiler futbol karşılaşmalarını stadyumların içine girerek izleyemezler.Ceza alan futbolcu sahada yer alamaz. Cezayı alan idareci örneğin teknik direktör kulübede görev yapamaz. Kısacası futbolla ilgili hiçbir sportif ve idari faaliyetlerde bulunamazlar.Ceza alan kişiler gözlem ve hakem faaliyetlerini yürütemezler.