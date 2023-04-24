GRTRK ne zaman işlem görecek? Grainturk Tarım halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve 18-19 Nisan tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen Grainturk Tarım halka arz sonuçları merak edilmeye başlandı. Bayram tatili sebebiyle araya giren borsanın yeni haftada açılmasıyla beraber "Grainturk borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu ile ilgili araştırmalar başladı. GRTRK koduyla işlem görecek halka arz sürecinde pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL oldu. Peki, Grainturk Tarım halka arz borsada işlem görmeye başladı mı?Graınturk Tarım hisselerin 25 veya 26 Nisan tarihlerinde işlem göreceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili şirketten KAP'a bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz içerisine eklenecektir.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Graınturk Tarım A.Ş. 18-19 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Graınturk Tarım halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. GRTRK koduyla işlem görecek halka arz sürecinde pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olarak açıklanmıştı.Graınturk Tarım A.Ş. 2014 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet göstermektedir. 2021 yılında Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Graın Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.' yi bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent' te bulunan ofis, Hatay Kırıkhan, Aydın Germencik' te bulunan fabrikalar, tesisler ve deneyimli kadrosu ile sektörde rekabet gücünü arttırmıştır.Graınturk grup şirketleri arasında Özova Hububat, Grain Lidaş, Platinyum Tarım Ürünleri bulunmaktadır. Graınturk ve grup şirketleri ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleri ile faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemesini gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına, bu sayede un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına büyük katkı sağlamaktadır.