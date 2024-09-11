Green Card başvurusu ne zaman? 2024-2025

ABD'de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilere çekiliş sonucu verilecek. Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card başvuruları DV Lottery resmi internet sitesinden kişisel bilgilerin doldurulması ile gerçekleşecek.



GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?



Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.



Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.



Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.



GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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