Haber Tarihi: 15 Kasım 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 11:40

Galler - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı kadrosu ve 11'ler

Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grubun son maçında Galler'i yenerek grup lideri olarak turnuvaya gitmek isteyen milli takım, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galler-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galler - Türkiye maçı kadrosu ve 11'ler

Galler - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı kadrosu ve 11'ler
Abone Ol
Galler Türkiye maçı için nefesler tutulmuş durumda. Euro 2024'e gitmeyi başararak üst üste 3. kez turnuvada yer almayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, grubundaki son maçında Galler'le mücadele edecek ve grup 1.'si olarak turnuvaya gitmenin yollarını arayacak. Peki, Galler-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, aday kadrosu belli olan millilerimizin zorlu maçının günü, saati ve nasıl grup birincisi olabileceğine ilişkin ayrıntılar... 
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.

MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

2-) Galler / 10 Puan (6 maç)


3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kaleci:Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altınordu'da 4 eksik var Spor Toto 2. Lig Altınordu'da 4 eksik var
Galatasaray'da Oliveira belirsizliği! Galatasaray Galatasaray'da Oliveira belirsizliği!
AUZEFsınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı? Gündem AUZEFsınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı?
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Dele-Bashiru Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Dele-Bashiru
Bakambu'dan ayrılık kararı! Galatasaray Bakambu'dan ayrılık kararı!
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan transfer raporu Beşiktaş Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan transfer raporu
Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Vitor Hugo, Trabzonspor'a dönmek istiyor! Trabzonspor Vitor Hugo, Trabzonspor'a dönmek istiyor!
Fenerbahçe'de veda hazırlığı: Ryan Kent Fenerbahçe Fenerbahçe'de veda hazırlığı: Ryan Kent
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da! İşte açıklaması
2
Manchester City'den rekor transfer hazırlığı!
3
Newcastle United'dan dev transfer hamlesi
4
Alphonso Davies: "Beni Real Madrid'e satın!"
5
Arda Güler, Madrid'i harekete geçirdi!
6
İsmail Kartal'dan izin yok: Aradan sonra hepsi dönecek
7
Aaron Ramsdale: "Maçlara konsantre olamıyorum"

SON HABERLER

yukarı ok