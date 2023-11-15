Galler - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı kadrosu ve 11'ler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Galler Türkiye maçı için nefesler tutulmuş durumda. Euro 2024'e gitmeyi başararak üst üste 3. kez turnuvada yer almayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, grubundaki son maçında Galler'le mücadele edecek ve grup 1.'si olarak turnuvaya gitmenin yollarını arayacak. Peki, Galler-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, aday kadrosu belli olan millilerimizin zorlu maçının günü, saati ve nasıl grup birincisi olabileceğine ilişkin ayrıntılar...Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)2-) Galler / 10 Puan (6 maç)3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)5-) Letonya / 3 Puan (7 maç):Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor):Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund):Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)