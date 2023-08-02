Haber Tarihi: 02 Ağustos 2023 22:30 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 22:30

Galatasaray Zalgiris CANLI izle D Smart GO canlı izle şifresiz | GS Zalgiris maçı D Smart GO spor smart canlı izle

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Galatasaray Zalgiris CANLI izle D Smart GO canlı izle şifresiz | GS Zalgiris maçı D Smart GO spor smart canlı izle
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Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluşacağı ilk maç Zalgiris mücadelesi naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana gelecek. Icardi, Zaha, Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi grupları için iddiasını ortaya koyan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i konuk ederken, 21.30'da başlayacak mücadele D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI İZLE ŞİFRESİZ
D.A.   Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.
45'   İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
45'   Yuri Kendysh orta sahadan kaleyi yokladı. Kaleci Muslera topu kontrol etti.
44'   Zalgiris etkili geldi. Petar Mamic'in sol kanattan ortasında Mathias Oyewusi'den önce Nelsson kafayı vurdu.
43'   Kerem'in ortasında Barış Alper kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
42'   Sacha Boey sağ çaprazdan çizgiye inip yerden çevirdi. Savunma son anda araya girdi.
40'   Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top yandan auta gitti.
39'   Kerem Aktürkoğlu önde baskıyla topu kapmak isterken rakibini düşürdü. Karar faul.
38'   Galatasaray bu dakikalarda sağ kanadını oldukça etkili kullanıyor.
37'   Barış Alper sağ kanattan topu sürüklemek istedi. Bopesu araya girip topu takımına kazandırdı.
36'   Sergio Oliveira ceza alanına ortaladı. Yine kaleci Gertmonas topu kontrol etti.
35'   Zalgiris kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
34'   Sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey rakibine çok şık bir çalım atarak tribünlerden alkış aldı.
33'   Golün ardından Galatasaray tribünlerinin desteği iyice artmış durumda.
32'   Kerem'in ceza sahası dışına kullandığı köşe vuruşuna gelişine çok sert vuran Dries Mertens, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
31' GOL GOL GOL GOL Dries Mertens'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
30'   Barış Alper sağ kanattan yine ortaladı, savunma yine topu kornere gönderdi.
29'   Mertens sol kanattan ortasını yaptı. Kaleci Gertmonas topu çift yumrukla kornere gönderdi.
28'   Galatasaray rakip yarı alanda boşluk arıyor.
27'   Zalgiris çok tehlikeli geldi. Oyewusi karşı karşıya pozisyonda topu auta vurdu.
26'   Barış Alper sağ kanattan ortasını yaptı. Halil'den önce Gertmonas topu kontrol etti.
25'   A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı tribünden izliyor.
24'   Sacha Boey'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Sergio Oliveira kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
23'   Galatasaray, maçın bu bölümüne kadar yüzde 71'lik bir topla oynama üstünlüğü yakaladı ve rakibine şut imkanı vermedi.
22'   Orta alanda topla buluşan Angelino, Mathias Oyewusi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
21'   Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.
20'   Sergio Oliveira uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Edvinas Gertmonas yine başarılı!
19'   Galatasaray geliyor! Angelino'nun müthiş ortasında Abdülkerim kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
18'   Galatasaray gole yaklaştı! Mertens'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Kerem'in vuruşunu kaleci kornere çeldi.
17'   Bu kez de Angelino sol kanattan çizgiye inip ortasını yaptı, savunmadan seken top kalecide kaldı.
16'   Barış Alper sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunma araya girip topu uzaklaştırdı.
15'   Dries Mertens orta sahadan kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde auta gitti.
14'   Zalgiris kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
13'   Abdülkerim Bardakcı, ceza alanındaki Barış Alper'e uzun bir top göndermek istedi. Yine savunma araya girdi.
12'   Berkan Kutlu, savunma arkasına koşu gösteren Hali'i görmek istedi ancak son anda savunma araya girdi.
11'   Sacha Boey, Joel Bopesu'dan topu kapmak isterken rakibini düşürdü. Karar faul.
10'   Muslera ayağa kalktı ve oyuna devam edebiliyor.
9'   Savunma arkasına sarkmak isteyen Oyewusi'nin müdahalesi sonrası Muslera yerde kaldı. Karar faul.
8'   Sol kanattan çizgiye inen Angelino sert bir orta kesti. Kaleci topu kontrol etti.
7'   Kerem'in kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu kafayla uzaklaştırdı.
6' Pozisyonun ardından Joel Bopesu sarı kart gördü.
5'   Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Barış Alper, Joel Bopesu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
4'   Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.
3'   Mertens, Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.
2'   Maçın ilk düdüğü ile birlikte Galatasaray tribünleri yoğun bir desteğe başladı.
1'   Galatasaray - Zalgiris mücadelesi başladı. Haydi Galatasaray!
M.Ö.   Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya çıktı. Başarılar Galatasaray!
M.Ö.   Okan Buruk: "Zaniolo dün taktik idmanda, en sonunda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacak. Hatta tam antrenmanın sonunda oldu. O yüzden kadroya alamadık onu. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız."
M.Ö.   Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, hafif ağrıları sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.
M.Ö.   Zalgiris XI: Gertmonas, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Mamic, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi
M.Ö.   Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Halil.
M.Ö.   Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 GOL atan Galatasaray, kalesinde 31 GOL gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.
M.Ö.   UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 304. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
M.Ö.   Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.
M.Ö.   Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.
M.Ö.   Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.
M.Ö.   İlk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
M.Ö.   Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve Smartspor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.
M.Ö.   UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.
SPOR SMART CANLI İZLE  ŞİFRESİZ

Öte yandan S Sport'un internet üzerinden ve mobil uygulamalardan hizmet veren 'S Sport Plus' dijital yayın platformu da sporseverlere hizmet veriyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınlarını ve tekrar yayınlarını S Sport Plus platformundan izlemek de mümkün.

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D-Smart GO'ya üye olabileceğiniz 2 farklı paket seçeneği bulunmaktadır.

Film Dizi Paketine üye olarak TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.


Mega Pakete üye olarak Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

D SMART GO PAKET ÜCRETLERİ

D Smart Go Film Dizi Paketi: 179 TL

D Smart Go Mega Paketi: 199 TL

GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabaka
D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo



İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.

Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.

Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

SPOR SMART FREKANSI

Spor Smart kanalı D-Smart uydu alıcısının 77'nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise D-Smart uydu alıcısının 82'nci kanalından izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği bulunanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şöyle:

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

SPOR SMART ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Spor Smart canlı yayını D Smart spor aboneliği bulunan üyeler ve D Smart GO üyeleri tarafından paket kapsamında bulunuluyorsa izlenebilecek. D Smart abonesi olmayanlar ise üyelik işlemini internet üzerinden birkaç adımda tamamlayabilecek.

SPOR SMART İZLEMEK İÇİN D Smart GO'YA NASIL ÜYE OLUNUR?

D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz.

www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

Galatasaray 304. kez Avrupa sahnesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 304. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 403 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

"Devler Ligi" elemelerinde 28. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Elemelerde son 6 maçını kazanamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve Smartspor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.

Galatasaray'a galibiyet getiriyor

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

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Eksikler

Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Midtsjö, Olivieira, Zaniolo, Mertens, Bakambu.



Zalgiris
Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopescu, Buff, Kendysh, Gorobsoc, Golubickas, Fofana, Oyewusi.

Bakambu ilk maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

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