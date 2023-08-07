Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel 11

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini 1-0 yendi. İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında bilgiler...Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Zaniolo, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu.Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;AntwerpRakow-ArisMolde-KlaksvikSlovan Bratislava-Maccabi HaifaŞampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.