Haber Tarihi: 07 Ağustos 2023 12:52 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 12:52

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel 11

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Sporseverlerin heyecanla takip ettiği mücadeleyi galip bitiren sarı kırmızılılar, Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Galatasaray, Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek. Gözler şimdi Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı tarihinde. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman?, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı kadrosu ve muhtemel 11
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Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini 1-0 yendi. İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında bilgiler...
GALATASARAY OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.

GALATASARAY-OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Zaniolo, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu.



OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.


Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.

Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

Antwerp

Rakow-Aris

Molde-Klaksvik

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURALARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

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