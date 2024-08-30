Haber Tarihi: 30 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 14:36

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Galatasaray'ın lig aşamasındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar kura çekimine ikinci torbadan katılacak. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu kura çekimi gerçekleştiriliyor.
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Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, 

Beşiktaş'ın rakipleri: E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 

Roma: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

Manchester United: Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB


Porto: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

Ajax: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

Rangers: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

E. Frankfurt: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

Lazio: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

Tottenham: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

Slavia Prag: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 

Real Sociedad: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

AZ Alkmaar:
 
Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
 
Olympiakos:
 
Lyon:
 
PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
 
Maccabi Tel Aviv:
 
Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 

Karabağ:
 
V. Plzen:
 
Bodo/Glimt:
 
Union Saint Gilloise:
 
Dinamo Kiev:
 
Ludogorets:
 
Midtylland:
 
Malmö:
 
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ 
 
Athletic Bilbao:
 
Hoffenheim:
 
Nice:
 
Anderlecht:
 
Twente:
 
FCSB:
 
RFS:
 
ELFSBORG:
1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba: Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba: Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba: Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İLK 8 TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katılacak.

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