Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu kura çekimi gerçekleştiriliyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN Fenerbahçe'nin rakipleri:
Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D) Galatasaray'ın rakipleri:
Tottenham, Ajax (D), PAOK, Beşiktaş'ın rakipleri:
E. Frankfurt, Ajax (D), Maccabi 1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ Roma:
Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg Manchester United:
Rangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSB
Porto:
Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht Ajax:
Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS Rangers:
Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice E. Frankfurt:
Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş Lazio:
Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente Tottenham:
Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg Slavia Prag:
Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic 2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Real Sociedad: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
AZ Alkmaar:
Braga: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
Olympiakos:
Lyon:
PAOK: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
Maccabi Tel Aviv:
Ferençvaroş: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht
3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Karabağ:
V. Plzen:
Bodo/Glimt:
Union Saint Gilloise:
Dinamo Kiev:
Ludogorets:
Midtylland:
Malmö:
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Athletic Bilbao:
Hoffenheim:
Nice:
Anderlecht:
Twente:
FCSB:
RFS:
ELFSBORG: 1. Torba:
Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag. 2. Torba:
Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş. 3. Torba:
Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö. 4. Torba:
Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg. AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak. 36 TAKIM KATILACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak. İLK 8 TUR ATLAYACAK
Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak. TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI
Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katılacak.