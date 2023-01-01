Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!

Aslan, Avustralya Milli Takımı'nın sol bekini gündemine aldı. Savunmanın solunda aradığı ismi bir türlü bulamayan Galatasaray, takviye için kolları sıvadı. Süper Lig'de 4 takımda boy gösteren ve yerli statüsündeki Aziz Behich için temaslar başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
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01 Ocak 2023 11:02
Bu sezon savunmanın solunda sırasıyla Patrick Van Aanholt, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'i deneyen teknik direktör Okan Buruk, aradığı sol beki bir türlü bulamadı.

Yönetim de ara transfer dönemi için düğmeye bastı ve arayışlara başladı. Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve bonservisi Club Brugge'de olan Belçikalı Maxim De Cuyper'den sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, boşa çıkan Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım'a soğuk bakıyor.

Gündeme giren son isim Aziz Behich oldu. Futbol hayatına İskoçya'da devam eden sol bek, Dundee United formasıyla 2 gol-3 asistlik performans sergilerken Avustralya ile Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

KULÜBEDE KALABİLİR

Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor'da ter döken 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelirse 'yerli' statüsünde oynayabilecek.

İskoç kulübü ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Aziz Behich son çare olarak yedekte bekletilecek.

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