Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu sürprizi!

8 TRANSFERDE DERBİ OLABİLİR Fenerbahçe sezon sonunda hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile transferde karşı karşıya gelmek üzere... (Milliyet) Getir

7 LUIZ GUSTAVO GİDİCİ Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Getir

6 YÖNETİM SICAK BAKIYOR Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor. Getir

5 BELÖZOĞLU İLE YÖNETİM GÖRÜŞTÜ Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Getir

4 İLK SIRA OKAY YOKUŞLU'NUN Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Getir

3 OKAY'IN ÖNCELİĞİ İNGİLTERE Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi. Getir

2 HEDEF KİRALIK Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak. Devre arasında ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti. Getir