Feyenoord - Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.



FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO BELLİ OLDU











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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için kadrosunu resmen açıkladı. Kadroda dikkat çeken eksikler ve sürpriz isimler yer aldı. Yeni transferlerden Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder teknik ekip tarafından UEFA listesine dahil edilmedi.

Kaleciler:

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Dominik Livakovic

Defans:

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Milan Skriniar

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Nelson Semedo

Yiğit Efe Demir

Orta Saha:

İsmail Yüksek

Fred

Sofyan Amrabat

İrfan Can Kahveci

Bartuğ Elmaz

Levent Mercan

Yusuf Akçiçek

Archie Brown

Sebastian Szymanski

Forvet:

Talisca

Jhon Duran

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Oğuz Aydın

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında denediği sistem üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Mourinho'nun Feyenoord karşısında daha defansif ve kontrollü bir kadroyla sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Livakovic – Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde – Amrabat, Fred – İrfan Can, Szymanski, Talisca – En-Nesyri

📝 Alternatifler: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cenk Tosun

Hollanda temsilcisi Feyenoord, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada tempolu ve topa sahip olan bir oyun anlayışı benimseyecek. Teknik direktör Arne Slot'un, ideal 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

Bijlow – Geertruida, Hancko, Trauner, López – Wieffer, Zerrouki – Jahanbakhsh, Timber, Stengs – Giménez

📝 Alternatifler: Minteh, Paixão, Dilrosun, Nieuwkoop

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Bu isimlerin teknik tercihler ya da sakatlık sebebiyle listede yer almadığı ifade edildi.

Ayrıca genç oyunculardan Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres de listede bulunmuyor.