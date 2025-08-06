Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:10 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ağustos 2025 16:10
Feyenoord - Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Feyenoord - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oluyor mu? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde, kadro ve muhtemel ilk 11'ler taraftarlar tarafından merak ediliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında en iyi 11'iyle sahaya çıkmak istiyor. Feyenoord cephesinde ise teknik direktör Arne Slot, iç sahadaki bu avantajı değerlendirerek tur için önemli bir skor hedefliyor. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçında hangi futbolcular forma giyecek? İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu, eksikler ve muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO BELLİ OLDU
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için kadrosunu resmen açıkladı. Kadroda dikkat çeken eksikler ve sürpriz isimler yer aldı. Yeni transferlerden Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder teknik ekip tarafından UEFA listesine dahil edilmedi.
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📋 Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer alan isimler:Kaleciler:İrfan Can EğribayatTarık ÇetinDominik LivakovicDefans:Çağlar SöyüncüAlexander DjikuMilan SkriniarMert MüldürJayden OosterwoldeNelson SemedoYiğit Efe DemirOrta Saha:İsmail YüksekFredSofyan Amrabatİrfan Can KahveciBartuğ ElmazLevent MercanYusuf AkçiçekArchie BrownSebastian SzymanskiForvet:TaliscaJhon DuranYoussef En-NesyriCenk TosunOğuz AydınFENERBAHÇE MUHTEMEL 11 (Jose Mourinho)
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında denediği sistem üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Mourinho'nun Feyenoord karşısında daha defansif ve kontrollü bir kadroyla sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.🟡🔵 Muhtemel 11:
Livakovic – Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde – Amrabat, Fred – İrfan Can, Szymanski, Talisca – En-Nesyri📝 Alternatifler: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cenk TosunFEYENOORD MUHTEMEL 11 (Arne Slot)
Hollanda temsilcisi Feyenoord, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada tempolu ve topa sahip olan bir oyun anlayışı benimseyecek. Teknik direktör Arne Slot'un, ideal 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.❤️⚪ Muhtemel 11:
Bijlow – Geertruida, Hancko, Trauner, López – Wieffer, Zerrouki – Jahanbakhsh, Timber, Stengs – Giménez📝 Alternatifler: Minteh, Paixão, Dilrosun, NieuwkoopFENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Bu isimlerin teknik tercihler ya da sakatlık sebebiyle listede yer almadığı ifade edildi.Ayrıca genç oyunculardan Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres de listede bulunmuyor.
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