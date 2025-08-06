Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:10 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:10

Feyenoord - Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Feyenoord - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oluyor mu? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde, kadro ve muhtemel ilk 11'ler taraftarlar tarafından merak ediliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında en iyi 11'iyle sahaya çıkmak istiyor. Feyenoord cephesinde ise teknik direktör Arne Slot, iç sahadaki bu avantajı değerlendirerek tur için önemli bir skor hedefliyor. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçında hangi futbolcular forma giyecek? İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu, eksikler ve muhtemel 11'ler...

Feyenoord - Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için kadrosunu resmen açıkladı. Kadroda dikkat çeken eksikler ve sürpriz isimler yer aldı. Yeni transferlerden Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder teknik ekip tarafından UEFA listesine dahil edilmedi.



👉 FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



📋 Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer alan isimler:

Kaleciler:

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Dominik Livakovic

Defans:

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Milan Skriniar

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Nelson Semedo

Yiğit Efe Demir

Orta Saha:

İsmail Yüksek

Fred

Sofyan Amrabat

İrfan Can Kahveci

Bartuğ Elmaz

Levent Mercan

Yusuf Akçiçek

Archie Brown

Sebastian Szymanski

Forvet:

Talisca

Jhon Duran

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Oğuz Aydın

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 (Jose Mourinho)

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında denediği sistem üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Mourinho'nun Feyenoord karşısında daha defansif ve kontrollü bir kadroyla sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

🟡🔵 Muhtemel 11:

Livakovic – Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde – Amrabat, Fred – İrfan Can, Szymanski, Talisca – En-Nesyri

📝 Alternatifler: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cenk Tosun

FEYENOORD MUHTEMEL 11 (Arne Slot)

Hollanda temsilcisi Feyenoord, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada tempolu ve topa sahip olan bir oyun anlayışı benimseyecek. Teknik direktör Arne Slot'un, ideal 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

❤️⚪ Muhtemel 11:

Bijlow – Geertruida, Hancko, Trauner, López – Wieffer, Zerrouki – Jahanbakhsh, Timber, Stengs – Giménez

📝 Alternatifler: Minteh, Paixão, Dilrosun, Nieuwkoop

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Bu isimlerin teknik tercihler ya da sakatlık sebebiyle listede yer almadığı ifade edildi.

Ayrıca genç oyunculardan Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres de listede bulunmuyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

S Sport Plus Turkcell TV+ Plus'da Var mı, Kaçıncı Kanalda? Gündem S Sport Plus Turkcell TV+ Plus'da Var mı, Kaçıncı Kanalda?
S Sport Plus Digiturk'te Var mı, Kaçıncı Kanalda? (2025) Gündem S Sport Plus Digiturk'te Var mı, Kaçıncı Kanalda? (2025)
S Sport Plus Hangi Kanalda, Şifreli mi, Şifresiz mi? | S Sport Üyelik Ücretleri ve Paketleri 2025 Gündem S Sport Plus Hangi Kanalda, Şifreli mi, Şifresiz mi? | S Sport Üyelik Ücretleri ve Paketleri 2025
Feyenoord - Fenerbahçe Maçı Şifresiz mi, Şifreli mi? | Tuttur.com ve S Sport Plus Yayın Bilgisi Gündem Feyenoord - Fenerbahçe Maçı Şifresiz mi, Şifreli mi? | Tuttur.com ve S Sport Plus Yayın Bilgisi
Garry Rodrigues'den flaş Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı! Fenerbahçe Garry Rodrigues'den flaş Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!
S Sport Plus Canlı Maç İzle: Feyenoord - Fenerbahçe İzle Gündem S Sport Plus Canlı Maç İzle: Feyenoord - Fenerbahçe İzle
Fenerbahçe'nin Douglas Luiz planı! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Douglas Luiz planı!
Feyenoord - Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler Gündem Feyenoord - Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord - Fenerbahçe maçı saati: Nereden izlenir? Gündem Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord - Fenerbahçe maçı saati: Nereden izlenir?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Benfica kararsız, Fenerbahçe ısrarcı: Kerem Aktürkoğlu
2
Fenerbahçe'de rota yeniden Bissouma
3
Fenerbahçe Kerem için gönderilen özel jeti geri çağırdı!
4
Feyenoord - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
5
Galatasaray'dan kontenjan hamlesi: Matvey Kislyak!
6
Arda Güler, İspanya'da manşette yer aldı!
7
PSG'den Galatasaray'a Beraldo için iki şart!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.