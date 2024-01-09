İlk yarıda sakatlıklar ve cezalar yüzünden stoperde büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında savunmasını güçlendirmek için çok deneyimli bir oyuncuyu İstanbul'a getiriyor. İtalya Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve çok deneyimli bir oyuncu olan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci ile her konuda anlaşma sağlandı.
Alman basını, İtalyan stoperin takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve valizini topladığını, ikinci yarıda Fenerbahçe forması giyeceğini bildirdi.
Fenerbahçe stoper bölgesinde Leonardo Bonucci'nin tecrübesinden, yeteneklerinden yararlanmayı planlıyor.
Djiku'nun, Afrika Kupası'na gitmesi, Becao'nun ise sakatlıktan dönüp, takıma uyum sağlamasının zaman alacağını düşünen Fenerbahçe, bu mevkide sıkıntı yaşamak istemiyor. İtalyan stoper bu konuda acil çözüm için Sarı-Lacivertliler'in ilk seçeneği oldu.
11'İNDE RESMİYET KAZANACAK
Sezon sonunda U.Berlin'le anlaşması sona erecek olan İtalyan stoper ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığını bildiren Alman basını, şu bilgiyi verdi: "Union Berlin'in 36 yaşındaki stoperi zaten burada mutlu değildi. Bu nedenle 6 ay sonra ayrılıyor. Union'daki meslektaşlarına ve personele çoktan veda etti bile. Tecrübeli savunma oyuncusu yarın (bugün) uçağa binecek ve sonraki hedefi İstanbul'a, Fenerbahçe için gidecek. Burada sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Türkiye'de transfer sezonunun başlayacağı 11 Ocak'ta resmiyet kazanacak."
10 MAÇTA 723 DAKİKA OYNADI
Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.
Alman basını, İtalyan stoperin takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve valizini topladığını, ikinci yarıda Fenerbahçe forması giyeceğini bildirdi.
Fenerbahçe stoper bölgesinde Leonardo Bonucci'nin tecrübesinden, yeteneklerinden yararlanmayı planlıyor.
Djiku'nun, Afrika Kupası'na gitmesi, Becao'nun ise sakatlıktan dönüp, takıma uyum sağlamasının zaman alacağını düşünen Fenerbahçe, bu mevkide sıkıntı yaşamak istemiyor. İtalyan stoper bu konuda acil çözüm için Sarı-Lacivertliler'in ilk seçeneği oldu.
11'İNDE RESMİYET KAZANACAK
Sezon sonunda U.Berlin'le anlaşması sona erecek olan İtalyan stoper ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığını bildiren Alman basını, şu bilgiyi verdi: "Union Berlin'in 36 yaşındaki stoperi zaten burada mutlu değildi. Bu nedenle 6 ay sonra ayrılıyor. Union'daki meslektaşlarına ve personele çoktan veda etti bile. Tecrübeli savunma oyuncusu yarın (bugün) uçağa binecek ve sonraki hedefi İstanbul'a, Fenerbahçe için gidecek. Burada sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Türkiye'de transfer sezonunun başlayacağı 11 Ocak'ta resmiyet kazanacak."
10 MAÇTA 723 DAKİKA OYNADI
Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.