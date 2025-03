FENERBAHÇE - GLASGOW RANGERS MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE GLASGOW RANGERS MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Glasgow Rangers Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Glasgow Rangers arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.Butland, Tavernier, Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Ianis Hagi, Dessers.Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in durumu maç saatinde netleşecek.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 284 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 61 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik dikkat çekiyor. Turun ilk müsabakasında kart cezalısı konumunda bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel, Rangers karşısında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan orta saha oyuncusu, Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyas- por deplasmanında forma giymiş ve sakatlanmıştı.Rangers'ın eski yıldızı Şota Arveladze, İskoçları Türkiye şampiyonluk yarışının boğucu baskısından uzak, Avrupa'da başarılı olan korkusuz Fenerbahçe ile karşılaşacağı konusunda uyardı. Daily Record'a konuşan Şota'nın o sözleri: "Fenerbahçe Avrupa'ya gittiğinde, psikolojik olarak futbol oynamak için çok fazla özgürlüğe sahip. Son 10 yıldır onları öldüren bu ülke içi baskısından çok etkilenmiyorlar. Tadic takımı bir arada tutuyor. herkesle konuşuyor, liderliğini görüyorsunuz. Dzeko, İyi veya kötü bir maç geçirmiş olsun, tek bir dokunuş la galibiyeti getirebilir ve gol atabilir. Jose gittiği her yerde bir kupa getiriyor. Özellikle bir Avrupa kupası."Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kanarya, 2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'ye evinde kaybettikten sonra iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti. Sarı-Lacivertliler, sadece Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.