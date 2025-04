Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasını lider olarak tamamlamayı başardı. Sarı-lacivertliler oynadıkları 3 maçta 9 puan topladı. Aynı kupada C grubunda mücadele eden Galatasaray ise Konyaspor'un ardından ikinci sırayı aldı ve 3 maç sonunda 5 puan elde etti. Bu önemli Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibi, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte tüm detaylar...



TÜRKİYE KUPASI'NDA DEV DERBİ: FENERBAHÇE İLE GALATASARAY NE ZAMAN KARŞILAŞACAK?



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki dev derbi, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek. Bu heyecan dolu mücadele, 2 Nisan Salı günü Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, saat 20.45'te başlayacak ve futbolseverler bu kritik karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler. Karşılaşmanın orta hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Yardımcı hakemler ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç olacak.



İKİ EZELİ RAKİBİN 403. RANDEVUSU: FENERBAHÇE GALATASARAY KARŞILAŞMALARI



Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları bu derbiyle birlikte tarihlerinde 403. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 402 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 149'unu kazanırken, Galatasaray ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. İki takım arasındaki 124 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda rakip filelere 542 gol gönderirken, Galatasaray ise 500 golle (hükmen kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol dahil) cevap verdi.



TÜRKİYE KUPASI'NDA 28. KEZ KARŞILAŞIYORLAR



İki köklü kulüp, Türkiye Kupası tarihinde bu maçla birlikte 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, ilk olarak 1962-1963 sezonunda başlayan ve kısa bir süre Federasyon Kupası adıyla anılan Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 27 kez mücadele etti. Bu kupa derbilerinde Galatasaray'ın daha başarılı bir geçmişi bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maçların 14'ünü kazanırken, Fenerbahçe ise sadece 3 kez galip gelebildi. Geriye kalan 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye Kupası'ndaki derbilerde Galatasaray rakip filelere 44 gol gönderirken, Fenerbahçe ise 29 gol kaydetti.



İLK GOLÜ ATAN AVANTAJ SAHİBİ: DERBİLERDE İLK GOLÜN ÖNEMİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan derbilerde dikkat çekici bir istatistik göze çarpıyor: ilk golü atan taraf genellikle mağlup olmuyor. Son 30 yılı kapsayan 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 80 derbide, ilk golü kaydeden takım sadece 6 kez yenildi. Bu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 maçın tamamını galibiyetle tamamlarken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Bu durum, yaklaşan derbide ilk golün ne kadar kritik olacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.



FENERBAHÇE GALATASARAY KART RAPORU



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde sıkça yaşanan kart gösterimleri dikkat çekiyor. İki takımın son 64 randevusunda (52 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Dostluk Kupası), hakemler toplamda 46 kırmızı ve 386 sarı kart gösterdi. Bu 64 maçlık periyotta Fenerbahçe futbolcuları 25 kırmızı kart görürken, Galatasaraylı oyuncular ise 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ve Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz birer kez kırmızı kart gören isimler oldu.



Fenerbahçe cephesinde ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktılar. Süper Lig'de bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvururken, Fenerbahçeli futbolcular 2, Galatasaraylılar ise 5 sarı kart gördü. Bu istatistikler, Türkiye Kupası derbisinde de benzer bir gerginliğin yaşanabileceğine işaret ediyor.



MUSLERA VE LIVAKOVIC'İN PERFORMANSI MERAK KONUSU



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu önemli derbide, gözler iki takımın tecrübeli kalecileri Fernando Muslera ve Dominik Livakovic'in üzerinde olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak bu kritik mücadelede, iki takım da kupada yarı finale yükselmek için tüm güçlerini ortaya koyacak. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14. sezonunu geçiriyor. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Dominik Livakovic ise ikinci sezonunu yaşıyor. Her iki kalecinin performansı da derbinin sonucu üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Eğer Muslera veya Livakovic herhangi bir nedenle forma giyemezse, kaleyi bekleyecek olan Günay Güvenç ve İrfan Can Eğribayat da görev aldıkları maçlarda takımlarına en iyi şekilde destek olmaya çalışacaklar.



Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, derbilerdeki engin tecrübesiyle ön plana çıkıyor. 2011-2012 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı toplam 63 derbide 28 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Bu derbilerde kalesinde toplam 62 gol gören tecrübeli eldiven, 25 karşılaşmada ise kalesini gole kapamayı başardı. Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 33 maçta ise 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 26 gole engel olamayan Muslera, 15 maçta ise kalesini gole kapadı.



Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide forma giyen Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi. Geçen sezon ligde Ülker Stadı'nda 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta ilk kez Galatasaray'a karşı görev alan Livakovic, sarı-kırmızılılara karşı ikinci maçına ise geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları karşılaşmada çıktı. Galatasaray'a karşı ilk iki derbide gol yemeyen Livakovic, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları derbide ise 3 golü kalesinde gördü. Dominik Livakovic, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıktı. Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki Hırvat kaleci, Avrupa'daki maçlarda kalesini gole kapatamazken, ligde ise 9 maçta gol yemedi. Livakovic, bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta toplam 31 gol yedi.



Fenerbahçe'nin bir diğer kalecisi İrfan Can Eğribayat ise sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 2 derbide forma giydi. Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0 kaybettikleri maçta sahaya çıktı. Son olarak bu sezon ligin 25. haftasındaki derbide de görev alan İrfan Can, bu maçta kalesini gole kapattı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 17 maça çıktı. Bu maçların 10'u Süper Lig, 6'sı UEFA Avrupa Ligi ve 1'i Türkiye Kupası mücadelesi oldu. Bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 17 gol gören İrfan Can Eğribayat, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Lyon ve penaltılarla kazanılan Rangers maçlarında gol yemezken, Süper Lig'de de Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor'a karşı kalesini gole kapattı.



GÖZLER GOL MAKİNELERİNDE: EN-NESYRI VE OSIMHEN'İN PERFORMANSI BEKLENİYOR



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, her iki takımın da golcüleri büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Galatasaray'da Victor Osimhen, takımlarının en önemli gol ayakları olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla lig, Avrupa ve kupada toplam 43 maçta görev aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında güvendiği isimlerden olan En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı ligde, 6'sı Avrupa'da ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 resmi maçta forma giydi. 23 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alan Nijeryalı futbolcu, 20'si ligde ve 6'sı Avrupa'da olmak üzere 26 kez gol sevinci yaşadı. Bu iki golcünün performansı, derbinin sonucunu doğrudan etkileyebilir.



MUHTEMEL İLK 11'LER NASIL OLACAK?



Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kritik derbide sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:



FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko



GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

