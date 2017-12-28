Fenerbahçe Doğuş Real Madrid maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda?

14. haftasında karşı karşıya gelecekler. Peki Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...
FENERBAHÇE DOĞUŞ-REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor
. Ligin 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.
28 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid Doğuş maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 20.45'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak. Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Real Madrid):
Sayı: 80.4 – 84.9
Toplam Ribaund: 32.7 – 35.4
Hücum Ribaundu: 10.0 – 9.9
Savunma Ribaundu: 22.7 – 25.6
Asist: 19.3 – 19.0
Top Çalma: 6.0 – 6.6
Blok: 3.8 – 2.8
2 Sayı Yüzdesi: %53.1 - %54.2
3 Sayı Yüzdesi: %41.1 - %36.4
SA Yüzdesi: %77.7 - %86.1
Verimlilik: 94.4 – 98.9 Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Real Madrid):
Sayı: 73.7 – 79.4
Toplam Ribaund: 31.9 – 35.3
Hücum Ribaundu: 11.1 – 11.6
Savunma Ribaundu: 20.7 – 23.7
Asist: 16.6 – 15.7
Top Çalma: 6.1 – 6.1
Blok: 2.8 – 2.9
2 Sayı Yüzdesi: %50.7 - %50.0
3 Sayı Yüzdesi: %34.1 - %33.8
SA Yüzdesi: %76.4 - %77.6
Verimlilik: 77.0 – 83.1 İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Real Madrid):
Sayı: Vesely 14.6, Wanamaker 13.2, Datome 11.6 / Doncic 18.5, Thompkins 9.8, Reyes 8.2
Ribaund: Melli 5.3, Vesely 4.7 / Thompkins 6.2, Tavares 5.8, Doncic 5.6
Asist: Sloukas 5.7, Wanamaker 4.3 / Doncic 4.4, Campazzo 3.4
Top Çalma: Wanamaker 1.6 / Campazzo 1.4, Fernandez 1.2
Blok: Vesely 1.1, Thompson 0.9, Melli 0.6 / Tavares 1.0
Verimlilik: Vesely 18.7, Wanamaker 14.6, Sloukas 13.3 / Doncic 25.1, Thompkins 11.8, Tavares 10.9