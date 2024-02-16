Exxen Fiyatları 2024! Exxen Spor Zamlı Ücreti Ne Kadar?

Exxen Reklamlı Yıllık Paket: 996 TL



Exxen Reklamlı Aylık Paket: 129 TL



Exxen Reklamsız Yıllık Paket: 1.380 TL



Exxen Reklamsız Aylık Paket: 179 TL

Exxenspor Reklamlı Sezonluk Paket: 1.665 TL



Exxenspor Reklamlı Aylık Paket: 289 TL



Exxenspor Reklamsız Sezonluk Paket: 1.953 TL



Exxenspor Reklamsız Aylık Paket: 339 TL

Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2024 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar?Exxen'in reklamlı ve reklamsız üyelik fiyatlarına gelecek zam 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek tarihe geçen Galatasaray bu kez evinde başka bir dünya devi Bayern Münih'i ağırlıyor. 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Exxen maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Maçı izlemek için Exxen platformunda üyelik oluşturmak gerekiyor.https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidinMail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girinGelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekliPaketlerden birini seçerek devam edinÖdeme bilgilerinizi girinÖncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.İki takımın bu akşam yapılacak maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor;Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!Reklamlı aylık paket – 64.90 TLReklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)Reklamsız aylık paket – 89.90 TLReklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)Reklamlı aylık paket – 144.90 TLReklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)Reklamsız aylık paket – 169.90 TLReklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.