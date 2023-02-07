Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 09:53

En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum

En yakın noter bulma konusunda yapılan aramalar bazen boşa çıkabiliyor. En doğrusu en yakın noter bulma konusunda arma yapmak olacaktır. Noter kaçta açılır merak edenler için, Noterler genel olarak sabah saat 09:00'da açılıyor. Noter kaçta açılır sorusunun yanında noter kaçta kapanır cevabı saat 17:00 olarak düşünülebilir. Noter açılış saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan. Noter açılış saatlerinin yanı sıra noter kaçta açılıyor öğrenmek isteyenler birbirlerine soruyor veya aramalarını yapıyorlar. Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.

En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum
Abone Ol
Noter kaçta açılır veya noter kaçta kapanır sorusu üzerine bir çok farklı bilgi bulunmaktadır. Noter çalışma saatleri olarak merak edilen bilginin doğrusu saat 09:00'da noterlerin açıldığı bilgisidir.

En yakın Noter çalışma saatleri, noterler kaçta açılır kaçta kapanır bilgileri her zaman aranan bilgiler olarak göze çarpıyor. Araması yapılan bu bilgiler ışığında noter nedir, noter ne iş yapar sorusu da cevabını beklemektedir. Tapu, alım satım, onay ve protesto göndermek için gerekli olan en yakın noter bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan yurttaşların araştırdığı başlıklardan biri durumunda.
EN YAKIN NOTER, TÜRK NOTERLER BİRLİĞİ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

NOTER KAÇTA AÇILIYOR? NOTER SAAT KAÇTA ÇALIŞIYOR

Noterler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı en yakın noter işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, en yakın noter yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

NÖBETÇİ NOTER ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


NOTER ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında noterler işlem kabul etmiyor.

NOTER NEDİR?


Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

NOTER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, en yakın noter 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.



RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde vatandaşlara hizmet vermiyor.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Devlet daireleri arasında bulunan en yakın noterler eski düzenlerinde Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermezken, 6 Nisan 2019 yılında getirilen Nöbetçi Noter uygulamasıyla birlikte Türkiye Noterler Birliğinin belirlediği noterler hafta sonları da hizmet vermeye başladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Muslera açıklaması Galatasaray Galatasaray'dan Muslera açıklaması
Mert Hakan Yandaş: 'Durum çok vahim' Deprem Mert Hakan Yandaş: "Durum çok vahim"
Süper Lig ertelendi mi? Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi? Gündem Süper Lig ertelendi mi? Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?
Türkiye'de ligler ertelendi! Futbol Türkiye'de ligler ertelendi!
Tekrar deprem olacak mı? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu? Gündem Tekrar deprem olacak mı? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu?
İzmir'de deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı Gündem İzmir'de deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı
Ankara'da deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika Ankara'da deprem uyarısı Gündem Ankara'da deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika Ankara'da deprem uyarısı
Tekrar deprem olacak mı, yeni deprem bekleniyor mu, olacak mı? 7 Şubat 2023 Gündem Tekrar deprem olacak mı, yeni deprem bekleniyor mu, olacak mı? 7 Şubat 2023
Kilis'te deprem son dakika 7 Şubat 2023 Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar? Gündem Kilis'te deprem son dakika 7 Şubat 2023 Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hataysporlu Atsu enkaz altından kurtarıldı
2
Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
3
Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm"
4
Willian Arao: "Eşi görülmemiş bir trajedi"
5
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçları ertelendi
6
Türkiye'de ligler ertelendi!
7
Lazar Markovic: "Tanrı bizi kurtardı"

SON HABERLER

yukarı ok