Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.
Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
İŞTE EŞLEŞMELER
GRUP A:
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
GRUP B
İngiltere
İran
ABD
İskoçya/Galler/Ukrayna
GRUP C
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
GRUP D
Fransa
Peru/Avustralya/BAE
Danimarka
Tunus
GRUP E
İspanya
Almanya
Japonya
Kosta Rika/Yeni Zelanda
GRUP F
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
GRUP G
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
GRUP H
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore
INFANTINO'DAN AÇIKLAMA
FIFA Başkanı Infantino: "Burada olmak son derece heyecanlandırıcı. Artık ciddi bir aşamada olduğumuzu görüyoruz. Kura çekimi için sizlerle birlikteyiz. Bu Dünya Kupası gerçekten en güzel Dünya Kupası olacak"
2022 Katar Dünya Kupası'nın maskotu tanıtıldı.
Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
İŞTE EŞLEŞMELER
GRUP A:
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
GRUP B
İngiltere
İran
ABD
İskoçya/Galler/Ukrayna
GRUP C
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
GRUP D
Fransa
Peru/Avustralya/BAE
Danimarka
Tunus
GRUP E
İspanya
Almanya
Japonya
Kosta Rika/Yeni Zelanda
GRUP F
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
GRUP G
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
GRUP H
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore
INFANTINO'DAN AÇIKLAMA
FIFA Başkanı Infantino: "Burada olmak son derece heyecanlandırıcı. Artık ciddi bir aşamada olduğumuzu görüyoruz. Kura çekimi için sizlerle birlikteyiz. Bu Dünya Kupası gerçekten en güzel Dünya Kupası olacak"
2022 Katar Dünya Kupası'nın maskotu tanıtıldı.