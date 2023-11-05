Dili boğazına kaçtı, ilk müdahaleyi hakem yaptı!

İskenderunspor - İnegölspor'un karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.
İskenderunspor - İnegölspor karşılaşmasında ev sahibi takımın kalecisi Emirhan Seçkin 36. dakikada kendi takım arkadaşı ile çarpışması neticesinde dili nefes borusuna kaçtı.
Maçın hakemi ilk müdahaleyi yapıp nefes borusunu açtı. Sağlık görevlileri de hemen müdahale ederek hastaneye sevkini yaptı.
Öte yandan kaleci Emirhan'dan iyi haber geldi. Başarılı ismin hayati tehlikesi bulunmuyor.
İskenderunspor - İnegölspor karşılaşmasında ev sahibi takımın kalecisi Emirhan Seçkin 36. dakikada kendi takım arkadaşı ile çarpışması neticesinde dili nefes borusuna kaçtı.
Maçın hakemi ilk müdahaleyi yapıp nefes borusunu açtı. Sağlık görevlileri de hemen müdahale ederek hastaneye sevkini yaptı.
Öte yandan kaleci Emirhan'dan iyi haber geldi. Başarılı ismin hayati tehlikesi bulunmuyor.