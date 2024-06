DD geçer mi? DD bütünlemeye girer mi? 2024

AÖF tarafından yapılan açıklamayla AÖF akademik takvim belli oldu. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler sınıf geçme notlarını araştırmaya başladı. Hangi notların geçer olduğu merak konusu oldu. Peki, AÖF DC, CD, CC, DD, FF, CB geçer mi? AÖF CD geçer mi? AÖF geçme notu ne? İşte detaylar...AÖFkoşullu geçer not harfidir. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir.AÖF DC koşullu geçer not harfidir.AÖFkoşullu geçer not harfidir.AÖFkoşullu geçer not harfidir.AÖFaşarısız Harf Notudur.AÖF CB geçer not harfidir.AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.