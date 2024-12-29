Culpa Tuya, Prime Video'da yayınlanan ve Noah ile Nick'in tutkulu aşkının yeni zorluklarla karşılaştığı devam filmi. İlk filmiyle uluslararası bir sansasyon olan Culpa Mía'nın devamı, izleyicileri karmaşık ilişkilerin dünyasına yeniden davet ediyor.



Culpa Tuya 3 çıkacak mı?



Culpa Mia"nın devam filmi geliyor. İlk filmiyle uluslararası bir sansasyon haline gelen "Culpa Mía" serisinin merakla beklenen devam filmi "Culpa Tuya", izleyicileri Noah ve Nick'in karmaşık ve tutkulu aşk hikayesine yeniden davet ediyor. Domingo González'in yönetmenliğinde çekilen film, Mercedes Ron'un popüler Culpables üçlemesine dayanıyor ve genç yetişkinlerin ilişkilerindeki zorlukları derinlemesine ele alıyor. "Culpa Tuya" 27 Aralık'ta Prime Video'da dünya çapında yayında olacak.





Devam filminde Nicole Wallace'ın canlandırdığı Noah ve Gabriel Guevara'nın canlnadırdığı Nick, ailelerinin onları ayırma çabalarına rağmen sarsılmaz bir aşk yaşamaktadır. Ancak bu kez aşkları yeni ve farklı zorluklarla sınanıyor. Nick kariyerine odaklanırken Noah ise üniversite hayatına adım atar. İkili, kendilerini cazip ve tehlikeli yeni bağlarla dolu dünyalarda bulur. Dış güçlerin onları ayırma çabaları, ailelerinin itibarını koruma mücadelesi ve yetişkinliğe adım atmanın getirdiği karmaşa, ilişkilerinde büyük sınavlara neden olur. Noah ve Nick, birbirlerine olan aşklarını korumak için her zamankinden daha fazla savaşmak zorundadır.



Senaryosunu Domingo González ve Sofía Cuenca'nın birlikte yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Iván Sánchez, Eva Ruiz, Víctor Varona, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade ve Felipe Londoño bulunuyor.

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