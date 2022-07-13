Chelsea, Sterling'i kadrosuna kattı

Chelsea, bu yaz ilk transferini gerçekleştirdi. Londra temsilcisi, Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Chelsea, bu transfer için Manchester City'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 60 milyon euro ödeyecek. Chelsea, 27 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık kontrat imzaladı.



Yıldız futbolcu ayrıca, Todd Boehly'nin Chelsea'yi satın almasının ardından kulübün ilk transferi olarak kayıtlara geçti.









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