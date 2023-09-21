CANLI Club Brugge Beşiktaş maçı izle, Club Brugge Beşiktaş Canlı LİNK

CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Konferans Ligi ilk maçında Club Brugge ile Beşiktaş Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Mert, Rosier, Necip, Bailly, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk, AboubakarMignolet, Mechele, De Cuyper, Spileers, Sabbe, Vetlesen, Onyedika, Vanaken, Skov Olsen, Zinckernagel, ThiagoUEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 237. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 236 müsabakada 90 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.Beşiktaş, Belçika ekipleriyle 8 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 2 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 1996-1997 sezonunda Molenbeek ile UEFA Kupası 1. turunda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken, sahasında oynadığı müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda Standard Liege ile gruplarda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2006-2007'de aynı organizasyonda ve aşamada rakip olduğu Club Brugge'e 2-1 üstünlük kurdu. Club Brugge ile 2014-2015'te bu kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş, rakibine 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. 2018-2019 sezonunda Genk ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan siyah-beyazlılar, sahasında rakibine 4-2 yenilirken, deplasmandaki müsabaka ise 1-1 berabere sonuçlandı. Belçika ekibi Club Brugge ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 9 kez rakip oldu. Brugge temsilcisi; Beşiktaş, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile oynadığı bu maçların 3'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinden mağlup ayrıldı.UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'da üst üste en fazla 6 maç kazandı. Beşiktaş, bu performansa ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında 6'da 6 yaparak ulaştı. Bu sezon Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i de 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 mücadeleden de galip ayrılan siyah-beyazlılar, D Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge'ü de mağlup ederek en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 5 galibiyet alarak galibiyet serisi yakaladı. Organizasyonda 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı takım, ardından play-off turunda iki maçta Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 2-0 ve 4-0, grup mücadelesinde de Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 ve Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın üst üste 5 maçlık galibiyet serisi aynı sezon grupta Portekiz ekibi Porto karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle son buldu.Beşiktaş, Avrupa kupalarında en uzun süreli yenilmezlik serisine 2010-2011 sezonunda (8 maç) ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda Alman teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çekti. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımını 3-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Üçüncü eleme turunda Viktoria Plzen ile ilk maçta 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 3-0 üstünlük kurdu Play-off turunda HJK Helsinki'yi 2-0 ve 4-0'lık skorlarla yenen Beşiktaş, grup aşamasındaki ilk 2 maçta da CSKA Sofya ve Rapid Wien'i mağlup etti ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki üçüncü maçında Porto'ya mağlup olarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi başaramadı.Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 7 maçlık yenilmezlik serisine, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında oynadığı karşılaşmalarda ulaştı. Beşiktaş, 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen penaltı atışları sonucunda Fransız ekibine elendi. Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla tarihe geçti. Grup aşamasında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, lider olarak son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da Nisan 2017 ve Şubat 2018'de oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Beşiktaş'ın bu serisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih karşısında yaşanan 5-0'lık yenilginin ardından son buldu.UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek. Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.Beşiktaş'ta sakatlığı süren Amartey ile birlikte Tayfur Bingöl kadroda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Umut Meraş ve Gökhan İnler de kadroda bulunmuyor. Club Brugge'de Nusa'nın durumu maç saatinde belli olacak.