Bugün ay tutulması var mı, ne zaman, saat kaçta? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Astrolog Yasmin Boland, ay tutulmasının burçlara etkisini sıraladı. Boland, tutulmaların kıyametin değil değişimin habercisi olacağını söyledi.



AY TUTULMASI NE ZAMAN?



Ay tutulması 25 Mart 2024 Pazartesi günü Türkiye saati ile sabah 10:00 sularında gerçekleşecek.



Ay tutulması, bir yarı gölgeli ay tutulması olarak gerçekleşecek.



Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın yüzeyine gölge düşürmesi sonucu meydana gelir ancak tüm ay tutulmaları eşit yaratılmamıştır. Yarı gölgeli ay tutulması, Dünya'nın Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını kısmen engellediği ve bunun sonucunda Ay'ın yüzeyinin hafifçe kararmasına veya gölgelenmesine neden olan bir tutulmadır.



AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?



Ay tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek.



AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?



Peki burçlar bu tutulmalardan nasıl etkilenecek? İşte tutulmaların on iki burç üzerindeki etkileri



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ



Bu bahar tüm hayatınız değişime hazır, onu kucaklayın! Burcunuzdaki tutulma gibi hayatınızı değiştirecek bir zaman yok. Eğer sıkışıp kaldıysanız ve kozmik bir yardım istiyorsanız hazır olun, çünkü kesinlikle karşınıza çıkıyor.



BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA



Olmak istediğiniz kişi olmayı destekleyen günlük rutinler oluşturun. Bu çok heyecan verici gelmeyebilir ama gerçek şu ki, hayatımızı yaratan şey her gün yaptıklarımızdır. Bu bahar, size rutinlerinizi değiştirme şansı veriyor.



İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER



Romantizm, yaratıcılık, çocuklar ve arkadaşlık sizin için odak noktasında ve büyük değişimler sizi bekliyor. Ancak bekarsanız ve yeni biriyle tanışmaya hazırsanız bu kesinlikle gerçekleşebilir. Herhangi bir ilişkide çıkmaza girdiğinizi düşünüyorsanız, bu durumdan çıkmak için harika bir zaman.



YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ



Ev ve aile hayatınız değişime hazır. Ailenizdeki anlaşmazlıkları giderin ve iyi bir iş/yaşam dengesi bulun. Ev hayatınız sizin için çok önemli ve bu ilkbahar ve sonbahardaki tutulmalar size kişisel sorunlarınızı tanımlama ve yeni çözümler arama şansı veriyor.



ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN



Bu bahardaki sohbetler her şeyi değiştirebilir. İster seyahat ederek ister ders çalışarak hayatı keşfedin. Bu zamanda yılın geri kalanına ilişkin düşünce kalıplarınız hakkında düşünmeniz son derece önemlidir. Kendinizi olumsuz bir zihniyete soktuğunuzu veya sorunları fazla düşündüğünüzü biliyorsanız, o zaman şimdi değişim sürecine başlayın.



BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK



Bu sizin için büyük bir an; artan öz değer, nakit ve mülklerle ilgili olumlu gelişmelere yol açabilir. Başakların alçakgönüllü olmaları meşhurdur, bu çok güzel bir şey ve sizi sevmemizin sebeplerinden biri. Ancak yılın geri kalanında kendinizi biraz büyütmenin gerçekten faydasını göreceksiniz.



TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ



Yakında tüm hayatınız çok farklı görünebilir. Göreyim seni! Bu sizin için çok heyecanlı bir zaman. Geçmişi geride bırakmak için zihinsel olarak hazırlanmanız gerekeceğinden ilk adım en zoru olacaktır. Yeni mottonuz olarak "o zaman öyleydi, şimdi bu" ifadesini benimseyin.



AKREP VE YÜKSELEN AKREP



Korkularınızın üzerinde çalışmak artık çok önemli, aksi takdirde sizi alt edebilirler. Sen hayatın karanlık tarafıyla yüzleşmekten asla çekinmeyen yoğun bir işaretsin. Ama şimdi bu korkuların üzerinde durmayın. Onlara bakın ve daha iyiye doğru ilerleyin.



YAY VE YÜKSELEN YAY



Sosyal hayatınız gelişiyor ve dilekleri gerçekleştirme yeteneğiniz artıyor. Sizin için potansiyel olarak çok şanslı bir yıl. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için, şimdi biraz zaman ayırıp ne istediğinizi (ve bunu elde etmenize kimin yardımcı olabileceğini) netleştirin.



OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK



İşyerinde büyük gelişmeler bekliyoruz. Yükseği hedefleyin! Bu, en yüce hırslarınızdan bazılarını gerçekleştireceğiniz bir zaman olabilir. Emeklilik? Yapılacaklar listenizde başarmak için başka neler var? Dünyayı değiştirmek için asla geç değildir.



KOVA VE YÜKSELEN KOVA



Güç mücadelelerinden kaçının. Plüton'un yılın geri kalanında burcunuza girip çıkmasıyla, evren sizden en yüksek iyiliğinize hizmet etmeyen her şeyi ve herkesi ortadan kaldırmanızı isteyecek. Bunu dramaya kapılmadan yapın. Cesur olun!



BALIK VE YÜKSELEN BALIK



Bu baharda hayatınızı dönüştürmek için en iyi yerleştirilmiş işaretlerden birine sahipsiniz. Bu konuda çok çalışmanız gerekecek (Balık burcundaki Satürn sayesinde), ancak şimdi gösterdiğiniz çabalar gelecekte istikrar da dahil olmak üzere uzun süreli ödüllere yol açacak. Bu, değişimin sadece mümkün değil aynı zamanda kaçınılmaz olduğu bir zamandır.

