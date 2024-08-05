Haber Tarihi: 05 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 11:07

Bitcoin neden düşüyor? 5 Ağutsos 2024

Finans dünyası haftanın son işlem gününde ABD'den gelen olan istihdam ve işsizlik rakamlarına odaklanırken, iki verinin de ekonominin soğuduğuna işaret etmesi dikkat çekti. Bu "olumlu" duruma rağmen vadeli piyasalar ile Bitcoin'de düşüş görülmesi de soru işaretleri yarattı.

Bitcoin neden düşüyor? 5 Ağutsos 2024
Abone Ol
ABD'de tarım dışı istihdamın beklenenin altında, işsizlik rakamının ise beklenti üstü gelmesi, yatırım varlıklarını yukarı taşımadı, tam tersine düşürdü. Bitcoin, sınırlı da olsa bazı düşüşler yaşarken, ABD endekslerinin vadeli işlemlerinde de değer kayıpları görüldü. S&P 500 vadeli %1.6, Dow Jones vadeli %1.3 ve Nasdaq vadeli de %2.3'lük düşüşler gördü.

Apple, Amazon ve Intel gibi şirketlerde de ciddi düşüşler var. Bitcoin ise 64.500 dolar civarında işlem görüyor.

Fed geç mi kaldı?

Uzmanlar ise ABD'de bir resesyon tehlikesinin yaşanmaya başladığını, bu durumun sebebinin ise faiz indirme konusunda Fed'in gecikmesi olduğunu belirtiyorlar. LPL Financial'dan Quincy Krosby, CNBC'ye verdiği demeçte "Piyasalar, Fed'in parasal politika geçişinde geç kaldığından korkmaya başladılar." dedi.

Finansal hizmetler sunan küresel firma Cantor Fitzgerald'ın yönetim kurulu başkanı Howard Lutnick de, çarşamba günü Fed kararından önce yaptığı değerlendirmede, "Bugün faiz indirmeleri gerekiyor. Bunu yapmazlarsa geç kalmışlar demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Powell ise, Fed toplantısında istedikleri verilerin gelmesi halinde bir indirime gidebileceklerini ama bunun için ikna edici rakamlar görmek istediklerini söylemişti.

Ağustos ayında bir Fed toplantısı olmayacak ve bundan sonraki ilk Fed kararı da 18 Eylül gününde açıklanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kerem Aktürkoğlu'ndan soyunma odasında küfür için yalanlama Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan soyunma odasında küfür için yalanlama
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
Hatayspor, Rigoberto Rivas ile sözleşme uzattı Hatayspor Hatayspor, Rigoberto Rivas ile sözleşme uzattı
Bruno Genesio: 'Fenerbahçe bizi hiç şaşırtmadı' Fenerbahçe Bruno Genesio: "Fenerbahçe bizi hiç şaşırtmadı"
İrfan Can Kahveci: ''Rövanşı biz kazanacağız!'' Fenerbahçe İrfan Can Kahveci: ''Rövanşı biz kazanacağız!''
Benfica, Angel Di Maria ile uzattı Dünya Futbolu Benfica, Angel Di Maria ile uzattı
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi Galatasaray Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi
Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı Fenerbahçe Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı Fenerbahçe Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
2
Lille - Fenerbahçe: İlk 11'ler
3
Novak Djokovic'ten Hande Baladın sözleri!
4
Bayern Münih'ten Kingsley Coman kararı
5
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi
6
Nico Williams'tan Barcelona'ya kötü haber
7
Galatasaray'dan George Gardi'ye 'geri dön' teklifi!

SON HABERLER

yukarı ok