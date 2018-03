Bitcoin, kaç TL oldu? Bitcoin nedir ve nasıl alınır? Ne işe yarar?

Bitcoin fiyatları burada! Peki Bitcoin'in fiyatları neden bu kadar yükseldi ve düşecek mi? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılacak? Peki fiyatlar hakkında ne açıklama yapıldı? Neden bitcoin satın alınıyor? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Bitcoin ilk çıktığı zamanlarda tereddütle karşılanıyordu. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ve gelişen platformlar sayesinde güvenilir ile kullanımı basit hale gelmiştir. Bitcoin işlemi yapmak isteyen kişinin "çevrimiçi cüzdan" (wallet) açması gerekmektedir.Bunu banka cüzdanı olarak düşünebilir. Bu Bitcoin dünyasında "wallet" olarak adlandırılmaktadır. Seçtiğiniz wallet (cüzdan) veya web tabanlı wallet sağlayan servislerdeki güvenlik protokolleri çok iyi korumalı ya da düşük korumalı olabilir. Tek seferde oluşturulan hesap sonrası banka hesabınızla cüzdanınız arasında bağlantı kurulur. Bu bağlantısı sonrası, banka hesabınızdaki parayı kullanmak için cüzdana para aktarılması gerekir. Buradakş maliyetin düşük olması da yeterli olacaktır.http://bitcoin.org/tr/ adresi üzerinden bitcoin cüzdan indirebilir. Bu Bitcoin cüzdanı, şifreli bir imza yoluyla oluşturulabilmektedir. Mevcut yazılım bilgileri sistem tarafından saklanmaktadır. Hesap numarası üzerinden bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin satın almak için tor ağını kullanabilirsiniz.Bitcoin, şimdiye kadar hep Satoshi Nakamoto tarafından kurulmuş olarak geçiyordu. Kesin kurucu tartışmaları aktif olarak devam ederken, 2015 yılında SpaceX'ten ayrılan Sahil Gupta isimli çalışan ortalığı karıştıran bir açıklamada bulundu. Gupta'ya göre PayPal ile dijital para konusunda tecrübesi bulunan Elon Musk, Bitcoin'in "gizli" mucidi konumunda. Bir anda ortaya atılan bu iddianın arkası ise Gupta tarafından tam olarak doldurulamıyor. Sahil Gupta, dijital para biriminin kaynak kodlarının C++ ile yazıldığını belirtiyor. Ona göre bu programlama kodunu ünlü CEO SpaceX içerisinde de sık sık kullanıyor. Kurucunun Musk olduğuna yönelik bir diğer iddia ise para biriminin ortaya çıkış zamanı. 2008 yılındaki global finansal krizde hayatımıza giren Bitcoin, Musk'ın küresel sorunları çözmeye yönelik isteğinin bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca para biriminin dünyaya tanıtıldığı dokümanların dilinin de Musk'ın konuşma tarzına oldukça yakın olduğu iddialar arasında yer alıyor.Şifreli para işleme tekniği olan Bitcoin, her geçen gün daha çok ilgi topluyor. Bitcoin dünya çapında bir çeşit kripto para ve dijital ödeme sistemi. Satoshi Nakamato ismini kullanan Avustralyalı iş adamı Craig Wrigh tarafından ortaya çıkarılan Bitcoin 2009 yılında açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldü. Uçtan uca çalışan Bitcoin sisteminde işlemler kullanıcılar arasında aracı olmaksızın direkt olarak yapılıyor. Bu işlemler ağ düğümlerince onaylanıyor ve kayıtlar blok zinciri olarak adlandırılan kamuya açık bir defterde tutuluyor. Merkez havuz ya da tek yönetici ile çalışmayan sistemi Bitcoin'i merkezde olmayan ilk dijital para birimi yapıyor.Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. Bitcoin'in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright'ın Bitcoin'i bulan kişi olduğunu teyit ediyor. BBC'nin haberine göre Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin'in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu.Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC'ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin'in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.Bitcoin'in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, "Kimliğimi açıkladım çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim" diyor. Yetkililer Wright'in kimliğini devam eden bir vergi soruşturması yüzünden açıkladığını belirtti.Bitcoin ABD'de legal durumda. Ayrıca Türkiye, İran, Güney Afrika, Balkanlar bölgesi dışındaki tüm avrupa'da Bitcoin legalliğini koruyor. Çin'de ise 'tartışmalı' kategorisinde. Elbette nedeni ise Bitcoin Mining konusu ve Çin Halk Bankası'nın Bitcoin'e bakışı.Bitcoin üretim aşaması için mining yani madencilik tabiri kullanılıyor. Aslında Bitcoin madenciliğinin nasıl yapıldığından çok; neden çok önemli olduğu kendi başına uzunca bir yazıyı hak ediyor. Çünkü Bitcoin'i bu kadar önemli bir teknoloji ve büyük bir buluş yapan şeyin kilit noktalarından bir tanesi Proof-of-Work olarak bilinen konsept. Bu yazıda ise bu konuya kabaca değinip işin teknik kısmına çok da kafa yormak istemeyen okurlarımızın akıl sağlığını koruyacağım, en azından şimdilik.Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.