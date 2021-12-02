Beşiktaş'ta Kasımpaşa öncesi 5 eksik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.



Beşiktaş'ta 4'ü sakat 5 eksik



Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor.



GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.



Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.



İki futbolcu ceza sınırında



Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza cuma günkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.





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