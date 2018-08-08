  •  
    Avrupa'da transferler durmuyor! Yine REKOR!
  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim
  •  
    Barça'da fırsat transferi Gönderilecek 5 yıldız!..
  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!

Beşiktaş, Mario Götze'nin peşinde

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Mario Götze için harekete geçti. Yönetim, 26 yaşındaki Götze için Bundesliga devine satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş, Mario Götze'nin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 07:10
Beşiktaş, Anderson Talisca'yla yolların ayrılmasının ardından transferde önceliğini 10 numaraya vermişti.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Bu doğrultuda gündemine; Shinji Kagawa, Nacer Chadli ve Ganso gibi isimleri alan Kara Kartal'ın, son olarak Borussia Dortmund'un yıldızı Mario Götze'yi hedefleri arasına eklediği ortaya çıktı.

Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için atağa kalkan yönetimin, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. Mali olarak küçülmeye giden Dortmund'un da oyuncusunun geçici transferine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Sakatlığını atlattı

Borussia Dortmund formasıyla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Götze, metabolizma ve bel sakatlıkları sebebiyle Sarı-Siyahlılar'da istikrarlı bir görüntü sergileyememişti. Bu 2 konudaki problemlerini geride bırakan deneyimli futbolcu, takımının yeni sezon öncesinde 3 hazırlık maçında forma giymişti.

Götze, 23 Mayıs'ta 1-1 sona eren Los Angeles FC karşılaşmasında 46, 13 Temmuz'da 1-0 kazandıkları Austria Wien karşılaşmasında 46 ve 3 Ağustos'ta ise Rennes'le 1-1 sona eren mücadelede 64 dakika sahada kalmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için