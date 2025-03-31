Haber Tarihi: 31 Mart 2025 13:12 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 13:47

Bayramda Noterler Açık mı, Kapalı mı? 2025

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarındaki işleri de merak konusu oluyor. Özellikle tapu, vekaletname gibi işlemler için notere ihtiyacı olanlar, bayram ve arefe günü noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda ve Arefe Günü'nde noterler hizmet verecek mi? İşte bu soruların yanıtları...

Bayramda Noterler Açık mı, Kapalı mı? 2025
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Ramazan Bayramı, resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma düzeninde değişiklikler yaşanıyor. Bu durum noterlerin de çalışma saatlerini etkiliyor. Peki bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bilgiler...

Bayramda Noter Açık mı? 

Edinilen bilgilere göre, noterler Ramazan Bayramı resmi tatili boyunca çalışmayacak. Bu, bayramın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar gününden başlayarak, 2. günü olan 31 Mart 2025 Pazartesi ve 3. günü olan 1 Nisan 2025 Salı günlerini kapsamaktadır. Bayram süresince noterlerde herhangi bir işlem yapılamayacak.

Arefe Günü Noter Açık mı? Nöbetçi Noterler Açık mı?

29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek olan Arefe Günü'nde ise noterlerin çalışma durumu merak konusuydu. Ancak alınan bilgilere göre, Arefe Günü'nde nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Yani, Cumartesi günü noterlerde işlem yapmak mümkün olmayacak.

Bayram Sonrası Noterlerin Çalışma Durumu

Ramazan Bayramı'nda kamu çalışanları için 9 günlük bir tatil söz konusu olsa da, noterler bu kapsamda yer almıyor. Noterler, bayram tatilinin hemen ardından, 2 Nisan 2025 Çarşamba, 3 Nisan 2025 Perşembe ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihlerinde tam gün çalışma gösterecekler.

Özetle:

Ramazan Bayramı (30 Mart - 1 Nisan 2025): Noterler kapalı olacak.

Arefe Günü (29 Mart 2025): Nöbetçi noterler dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.

Bayram Sonrası (2-4 Nisan 2025): Noterler tam gün açık olacak.

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