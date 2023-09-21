BANKA MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI 2023 | Banka mevduat faizleri artacak mı?

Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz düzenlemesi ile birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını değiştirdi. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?
32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.
Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:
600.000 TL
ODEABANK
Faiz Oranı
%28,00
Net Getiri
13.992,33 TL
Vade Sonu Ödeme
613.992,33 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%32,00
Net Getiri
15.991,23 TL
Vade Sonu Ödeme
615.991,23 TL
ING
Faiz Oranı
%29,00
Net Getiri
14.492,05 TL
Vade Sonu Ödeme
614.492,05 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%20,00
Net Getiri
9.994,52 TL
Vade Sonu Ödeme
609.994,52 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%25,00
Net Getiri
12.493,15 TL
Vade Sonu Ödeme
612.493,15 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı
%32,00
Net Getiri
15.991,23 TL
Vade Sonu Ödeme
615.991,23 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%30,75
Net Getiri
15.366,58 TL
Vade Sonu Ödeme
615.366,58 TL
AKTİF BANK
Faiz Oranı
%30,00
Net Getiri
14.991,78 TL
Vade Sonu Ödeme
614.991,78 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı
%27,00
Net Getiri
13.492,60 TL
Vade Sonu Ödeme
613.492,60 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı
%23,00
Net Getiri
11.493,70 TL
Vade Sonu Ödeme
611.493,70 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Payı
%15,00
Net Getiri
7.495,89 TL
Vade Sonu Ödeme
607.495,89 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%17,50
Net Getiri
8.745,21 TL
Vade Sonu Ödeme
608.745,21 TL
Vadeli Mevduat Hesabı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%15,30
Net Getiri
7.645,81 TL
Vade Sonu Ödeme
607.645,81 TL MEVDUAT HESABI NEDİR?
Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.
Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.
Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır. POLİTİKA FAİZİNE BAĞLI BULUNUYOR
Merkez Bankası tarafından önceki günlerde bankalara Kur Korumalı Mevduatı (KKM) azaltmayı ve TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi tebliğ edilmişti.
Peki bankalar neden Merkez Bankası'nın KKM'yi yüzde 50 azaltma tavsiyesine neden uymadı da faiz artırımının ardından hayata geçirdi?
Çünkü bankaların verdiği krediler başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre politika faizine bağlı bulunuyor.
KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu. UZMANLARIN BEKLENTİSİ
Bu da yüzde 30'un altında olan mevduat faizini artırmayı olanaksız kılıyordu.
Şimdi politika faizi yüzde 25'e yükseltilince ticari kredi üst limiti yaklaşık yüzde 56'ya çıktı.
Böylece bankalar da mevduat faizini rahatça yüzde 40'ın üstüne attı.
Uzmanlar ise yüzde 40'lık TL mevduat faizinin kurun daha fazla yükselmeyeceği varsayımı ile yüzde politika faiz olan yüzde 25 kadar getiri sağlayan KKM'den çözülmeyi sağlayabileceğini ve vatandaşın böylece TL mevduata dönebileceğini ifade ediyor. Merkez Bankası Faiz Arttırırsa Ne Olur?
Yeni yönetimin ekonomi politikalarını 'normalleştirmesi
', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.
Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.
Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen 'beşyüzyedi
', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.
Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.
Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.
JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, "Yıl sonu politika faizi beklentimizi yüzde 30'da sabit tutuyoruz"
ifadelerini kullandı.
Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.
Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim. Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi, başta ev kredisi faizleri olmak üzere, kredi kartları, banka kredileri ve otomobil kredileri gibi borçları etkiliyor.
Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir. Zaten faiz, merkez bankalarının kullandığı bir araç olarak, yüksek enflasyonla bu şekilde mücadele ediyor.
Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.
Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi. TCMB uzunca bir süredir düşük faiz, yüksek enflasyon politikası izliyor.
Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken, "Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen bir refaha ulaşmada anahtar olacaktır"
demişti.
Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023
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