Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 15:33 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 15:33

BANKA MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI 2023 | Banka mevduat faizleri artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi düzenlemesi ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler değişti. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?

BANKA MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI 2023 | Banka mevduat faizleri artacak mı?
Abone Ol
Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz düzenlemesi ile birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını değiştirdi. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?
32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.

Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:

600.000 TL

ODEABANK

Faiz Oranı

%28,00


Net Getiri

13.992,33 TL

Vade Sonu Ödeme

613.992,33 TL

AKBANK

Faiz Oranı

%32,00

Net Getiri

15.991,23 TL

Vade Sonu Ödeme

615.991,23 TL

ING

Faiz Oranı

%29,00

Net Getiri

14.492,05 TL

Vade Sonu Ödeme

614.492,05 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%20,00

Net Getiri

9.994,52 TL

Vade Sonu Ödeme

609.994,52 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı

%25,00

Net Getiri

12.493,15 TL

Vade Sonu Ödeme

612.493,15 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı

%32,00

Net Getiri

15.991,23 TL

Vade Sonu Ödeme

615.991,23 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%30,75

Net Getiri

15.366,58 TL

Vade Sonu Ödeme

615.366,58 TL

AKTİF BANK

Faiz Oranı

%30,00

Net Getiri

14.991,78 TL

Vade Sonu Ödeme

614.991,78 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı

%27,00

Net Getiri

13.492,60 TL

Vade Sonu Ödeme

613.492,60 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı

%23,00

Net Getiri

11.493,70 TL

Vade Sonu Ödeme

611.493,70 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kar Payı

%15,00

Net Getiri

7.495,89 TL

Vade Sonu Ödeme

607.495,89 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı

%17,50

Net Getiri

8.745,21 TL

Vade Sonu Ödeme

608.745,21 TL

Vadeli Mevduat Hesabı

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%15,30

Net Getiri

7.645,81 TL

Vade Sonu Ödeme

607.645,81 TL

MEVDUAT HESABI NEDİR?
Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.

Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.

Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.

POLİTİKA FAİZİNE BAĞLI BULUNUYOR
Merkez Bankası tarafından önceki günlerde bankalara Kur Korumalı Mevduatı (KKM) azaltmayı ve TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi tebliğ edilmişti.

Peki bankalar neden Merkez Bankası'nın KKM'yi yüzde 50 azaltma tavsiyesine neden uymadı da faiz artırımının ardından hayata geçirdi?

Çünkü bankaların verdiği krediler başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre politika faizine bağlı bulunuyor.

KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu.

UZMANLARIN BEKLENTİSİ
Bu da yüzde 30'un altında olan mevduat faizini artırmayı olanaksız kılıyordu.

Şimdi politika faizi yüzde 25'e yükseltilince ticari kredi üst limiti yaklaşık yüzde 56'ya çıktı.

Böylece bankalar da mevduat faizini rahatça yüzde 40'ın üstüne attı.

Uzmanlar ise yüzde 40'lık TL mevduat faizinin kurun daha fazla yükselmeyeceği varsayımı ile yüzde politika faiz olan yüzde 25 kadar getiri sağlayan KKM'den çözülmeyi sağlayabileceğini ve vatandaşın böylece TL mevduata dönebileceğini ifade ediyor.

Merkez Bankası Faiz Arttırırsa Ne Olur?
 Yeni yönetimin ekonomi politikalarını 'normalleştirmesi', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen 'beşyüzyedi', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.

Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.



Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.

 

JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, "Yıl sonu politika faizi beklentimizi yüzde 30'da sabit tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim.

Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi, başta ev kredisi faizleri olmak üzere, kredi kartları, banka kredileri ve otomobil kredileri gibi borçları etkiliyor.

Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir.

Zaten faiz, merkez bankalarının kullandığı bir araç olarak, yüksek enflasyonla bu şekilde mücadele ediyor.

Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.

Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi.

TCMB uzunca bir süredir düşük faiz, yüksek enflasyon politikası izliyor. Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken, "Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır. Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen bir refaha ulaşmada anahtar olacaktır" demişti.

Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ 2023 

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu
19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023  
23 Şubat 2023 2 Mart 2023    
23 Mart 2023 30 Mart 2023    
27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023
25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023    
22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023    
20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023  
24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023    
21 Eylül 2023 28 Eylül 2023    
26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023
23 Kasım 2023 30 Kasım 2023    
21 Aralık 2023 28 Aralık 2023    
25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024  
22 Şubat 2024 29 Şubat 2024    
21 Mart 2024 28 Mart 2024    
 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
TCMB
Gündem

Diğer Haberler

Manchester United'da 44 yıl sonra bir ilk! Manchester United Manchester United'da 44 yıl sonra bir ilk!
Carragher'dan Ramsdale için olay sözler! Futbol Carragher'dan Ramsdale için olay sözler!
Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi Galatasaray Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
Juventus, Ronaldo'nun davasından çekinmiyor! Juventus Juventus, Ronaldo'nun davasından çekinmiyor!
Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle Gündem Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle
Felix: 'Barcelona için fedakarlık yaptım' Barcelona Felix: "Barcelona için fedakarlık yaptım"
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? | FB UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? | FB UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Altay'da görev antrenörlerde Altay Altay'da görev antrenörlerde
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları 21 Eylül 2023 | Bugün, bu akşam kimin maçı var? Gündem UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları 21 Eylül 2023 | Bugün, bu akşam kimin maçı var?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Stefan Kuntz sonrası Milli Takım'da istifa!
2
Kamil Grabara'dan flaş paylaşım!
3
Fenerbahçe - Nordsjaelland: Muhtemel 11
4
Onana: "Benim yüzümden kaybettik!"
5
Manchester taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor
6
Bayern Münih ile Manchester United'ın düellosu!
7
Josef de Souza'dan Galatasaraylılar'ı kızdıran paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok