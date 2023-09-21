BANKA MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI 2023 | Banka mevduat faizleri artacak mı?

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Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz düzenlemesi ile birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını değiştirdi. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:600.000 TLODEABANKFaiz Oranı%28,00Net Getiri13.992,33 TLVade Sonu Ödeme613.992,33 TLAKBANKFaiz Oranı%32,00Net Getiri15.991,23 TLVade Sonu Ödeme615.991,23 TLINGFaiz Oranı%29,00Net Getiri14.492,05 TLVade Sonu Ödeme614.492,05 TLGARANTİ BBVAFaiz Oranı%20,00Net Getiri9.994,52 TLVade Sonu Ödeme609.994,52 TLCEPTETEBFaiz Oranı%25,00Net Getiri12.493,15 TLVade Sonu Ödeme612.493,15 TLALTERNATİF BANKFaiz Oranı%32,00Net Getiri15.991,23 TLVade Sonu Ödeme615.991,23 TLQNB FİNANSBANKFaiz Oranı%30,75Net Getiri15.366,58 TLVade Sonu Ödeme615.366,58 TLAKTİF BANKFaiz Oranı%30,00Net Getiri14.991,78 TLVade Sonu Ödeme614.991,78 TLFİBABANKAFaiz Oranı%27,00Net Getiri13.492,60 TLVade Sonu Ödeme613.492,60 TLYAPI KREDİFaiz Oranı%23,00Net Getiri11.493,70 TLVade Sonu Ödeme611.493,70 TLTÜRKİYE FİNANSKar Payı%15,00Net Getiri7.495,89 TLVade Sonu Ödeme607.495,89 TLCEPTETEBFaiz Oranı%17,50Net Getiri8.745,21 TLVade Sonu Ödeme608.745,21 TLVadeli Mevduat HesabıTÜRKİYE İŞ BANKASIFaiz Oranı%15,30Net Getiri7.645,81 TLVade Sonu Ödeme607.645,81 TLMevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.Merkez Bankası tarafından önceki günlerde bankalara Kur Korumalı Mevduatı (KKM) azaltmayı ve TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi tebliğ edilmişti.Peki bankalar neden Merkez Bankası'nın KKM'yi yüzde 50 azaltma tavsiyesine neden uymadı da faiz artırımının ardından hayata geçirdi?Çünkü bankaların verdiği krediler başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre politika faizine bağlı bulunuyor.KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu.Bu da yüzde 30'un altında olan mevduat faizini artırmayı olanaksız kılıyordu.Şimdi politika faizi yüzde 25'e yükseltilince ticari kredi üst limiti yaklaşık yüzde 56'ya çıktı.Böylece bankalar da mevduat faizini rahatça yüzde 40'ın üstüne attı.Uzmanlar ise yüzde 40'lık TL mevduat faizinin kurun daha fazla yükselmeyeceği varsayımı ile yüzde politika faiz olan yüzde 25 kadar getiri sağlayan KKM'den çözülmeyi sağlayabileceğini ve vatandaşın böylece TL mevduata dönebileceğini ifade ediyor.Yeni yönetimin ekonomi politikalarını '', 22 Haziran'daki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor.Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.Twitter'da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen '', faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair hesabını paylaştı.Kredi kartı ve KMH faizi şu an aylık yüzde 1,36 seviyesinde. Merkez Bankası'nın piyasada beklendiği gibi politika faizini yüzde 20'ye çekmesi durumunda oran aylık yüzde 2,36'ya yükselecek.Reuters ajansındaki habere göre JP Morgan, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizinin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 25'e yükseltileceği tahmininde bulundu.JP Morgan politika notunun yazarı Nicolaie Alexandru-Chidesciuc,ifadelerini kullandı.Faizin bu orandan daha yüksek olma ihtimalini de göz önünde bulunduran JP Morgan, 2023'ün ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin resesyona gireceği tahmininde bulundu.Resesyon ya da durgunluk, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) arka arkaya iki çeyrek boyunca azalması durumuna verilen isim.Borç verenler, faiz oranlarının yükselmesini bekliyorlarsa oranlarını daha da yükseltmeye karar verebilir.Faiz oranları yükseldikçe borçlanma daha pahalı hale geliyor ve bu da enflasyonu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Çünkü insanları daha az borç almaya, daha az harcamaya ve daha çok tasarruf etmeye teşvik ediyor.Ancak, TCMB ekonomiyi çok fazla yavaşlatmak istemediği için bu zor bir dengeleme müdahalesi.Politika faizi yüzde 8,5 olmasına rağmen bankalardaki kredi ve mevduat faizleri bunun üç katı seviyesini bulabiliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati'den devralırken,demişti.Şimşek, "orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesini" öncelikleri arasında sıralamıştı.