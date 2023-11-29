Balıkesir okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 Balıkesir Edremit okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Balıkesir Edremit'te okullar tatil mi? 29 Kasım günü Balıkesir Edremit'te okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, 26 il ilgili uyarı yaptı. Hafta sonu, fırtına, kar yağışı ve şiddetli yağış kendini gösterdi. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 29 Kasım'da okullar tatil mi, bugün okullarda tatil olacak mı, kar tatili var mı?Olumsuz hava koşulları sonrasında Balıkesir Edremit'de yarın okullar tatil olacağına dair henüz Balıkesir Edremit Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı.Balıkesir'de kuvvetli fırtına sebebiyle Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi..Balıkesir'in Edremit ilçesinde su debisi yükselen çayda bulunan bazı tekneler akıntının etkisiyle açık denize sürüklendi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası ve yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.İlçede bulunan Zeytinli Çayı, Akçay ve Mıhlı Çaylarında su debisi dere yataklarını zorlamaya başladı. Zeytinli çayında lodos fırtınasının etkilerinden kurtulmak için bağlanan bazı tekneler yüksek su debisine dayanamayarak bağlandıkları yerden kurtularak açık denize sürüklendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası'ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çarşamba günü rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.