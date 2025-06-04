Atilla Karaoğlan, Macaristan - İsveç maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında düdük çalacak.



TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın Macaristan - İsveç maçını yöneteceği ifade edildi. Budapeşte'deki Puskas Arena'da 6 Haziran Cuma günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. VAR görevinde Onur Özütoprak, AVAR görevinde ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.



