Atilla Karaoğlan, Macaristan - İsveç maçını yönetecek

TFF'den yapılan açıklamada 6 Haziran Cuma günü oynanacak Macaristan- İsveç karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

calendar 04 Haziran 2025 16:04
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Atilla Karaoğlan, Macaristan - İsveç maçını yönetecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında düdük çalacak.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın Macaristan - İsveç maçını yöneteceği ifade edildi. Budapeşte'deki Puskas Arena'da 6 Haziran Cuma günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. VAR görevinde Onur Özütoprak, AVAR görevinde ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.