Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 11:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:54

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023/2024

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023/2024 sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere müzakerelerini sürdürüyor. Yeni asgari ücretin, hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar oldu, ne zaman belli olacak? Asgari Ücret son toplantısı açıklaması nedir?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023/2024
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Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023/2024 sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.  2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor. Yapılan 2. toplantıda bir ücret konuşulmazken, 3. toplantı sonrasında asgari ücret zammında rakamın belli olması bekleniyor. 2024 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, zam ne kadar olacak? Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Söz konusu toplantının 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantılar sonrası yapılan açıklamalarda herhangi bir zam oranı telaffuz edilmemişti.


ASGARİ ÜCRET 2024 NETLEŞTİ Mİ?

Asgari ücret 1. ve 2. toplantısı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplantılar sonrasında henüz net bir rakam telaffuz edilmedi. 7 milyon asgari ücretli, işverenler ve diğer sektör çalışanları bu hafta yapılması planlanan 3. ve 4. toplantıya gözünü çevirdi. Aralık ayının da son haftasına girilmesi sebebiyle asgari ücretin bu hafta açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Türkiye'de milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yaptı. Toplantıların ardından asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olması için en geç o tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, asgari ücretin bu hafta başında açıklanması bekleniyor. 

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, OLACAK?

Asgari ücret zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

CEM KÜÇÜK ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu iddia etti. Erdoğan'ın, 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.

Cem Küçük, "Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. '16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor' diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor." dedi. Programın moderatörü ise Sabah Gazetesi'nin içeriden bir bilgi alıyor olabileceğini ifade ederek, "Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. 'Şu kadar da benden' yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu" şeklinde konuştu.

Asgari ücrete gelecek olası zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şöyle:

Zam Oranı Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret
Yüzde 35 15 bin 392 18 bin 109
Yüzde 40 15 bin 962 18 bin 779
Yüzde 45 16 bin 532 19 bin 450
Yüzde 50 17 bin 103 20 bin 121
Yüzde 55 17 bin 673 20 bin 791
 

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