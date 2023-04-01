İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Leeds United'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu. Arsenal ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Leeds United'ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.
Sakatlığının ardından 12 Kasım'dan sonra ilk kez bir maça 11'de başlayan Gabriel Jesus, iki golüyle maçın önemli ismi oldu.
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 79'a yükseltti. Bir maçı eksik olan Manchester City'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Leeds United'ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.
Sakatlığının ardından 12 Kasım'dan sonra ilk kez bir maça 11'de başlayan Gabriel Jesus, iki golüyle maçın önemli ismi oldu.
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 79'a yükseltti. Bir maçı eksik olan Manchester City'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Arsenal
|29
|23
|3
|3
|70
|27
|43
|72
|Şampiyonlar Ligi
|2
|M.City
|28
|20
|4
|4
|71
|26
|45
|64
|Şampiyonlar Ligi
|3
|M. United
|26
|15
|5
|6
|41
|35
|6
|50
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Tottenham
|28
|15
|4
|9
|52
|40
|12
|49
|Şampiyonlar Ligi
|5
|Newcastle
|26
|12
|11
|3
|39
|19
|20
|47
|Avrupa Ligi
|6
|Brighton
|26
|12
|7
|7
|49
|34
|15
|43
|7
|Brentford
|28
|10
|13
|5
|46
|37
|9
|43
|8
|Liverpool
|27
|12
|6
|9
|48
|33
|15
|42
|9
|Fulham
|28
|11
|6
|11
|39
|39
|0
|39
|10
|Chelsea
|27
|10
|8
|9
|29
|28
|1
|38
|11
|Aston Villa
|27
|11
|5
|11
|35
|39
|-4
|38
|12
|Crystal Palace
|29
|7
|9
|13
|24
|39
|-15
|30
|13
|Wolves
|29
|7
|7
|15
|23
|42
|-19
|28
|14
|Nottingham Forest
|28
|6
|9
|13
|23
|50
|-27
|27
|15
|Bournemouth
|28
|7
|6
|15
|27
|55
|-28
|27
|16
|Leeds United
|28
|6
|8
|14
|36
|48
|-12
|26
|17
|Everton
|28
|6
|8
|14
|22
|40
|-18
|26
|18
|Leicester City
|28
|7
|4
|17
|39
|49
|-10
|25
|Küme düşme
|19
|West Ham United
|26
|6
|6
|14
|24
|34
|-10
|24
|Küme düşme
|20
|Southampton
|28
|6
|5
|17
|23
|46
|-23
|23
|Küme düşme
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