Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Arsenal 29 23 3 3 70 27 43 72 Şampiyonlar Ligi 2 M.City 28 20 4 4 71 26 45 64 Şampiyonlar Ligi 3 M. United 26 15 5 6 41 35 6 50 Şampiyonlar Ligi 4 Tottenham 28 15 4 9 52 40 12 49 Şampiyonlar Ligi 5 Newcastle 26 12 11 3 39 19 20 47 Avrupa Ligi 6 Brighton 26 12 7 7 49 34 15 43 7 Brentford 28 10 13 5 46 37 9 43 8 Liverpool 27 12 6 9 48 33 15 42 9 Fulham 28 11 6 11 39 39 0 39 10 Chelsea 27 10 8 9 29 28 1 38 11 Aston Villa 27 11 5 11 35 39 -4 38 12 Crystal Palace 29 7 9 13 24 39 -15 30 13 Wolves 29 7 7 15 23 42 -19 28 14 Nottingham Forest 28 6 9 13 23 50 -27 27 15 Bournemouth 28 7 6 15 27 55 -28 27 16 Leeds United 28 6 8 14 36 48 -12 26 17 Everton 28 6 8 14 22 40 -18 26 18 Leicester City 28 7 4 17 39 49 -10 25 Küme düşme 19 West Ham United 26 6 6 14 24 34 -10 24 Küme düşme 20 Southampton 28 6 5 17 23 46 -23 23 Küme düşme

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Leeds United'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu. Arsenal ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.Leeds United'ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.Sakatlığının ardından 12 Kasım'dan sonra ilk kez bir maça 11'de başlayan Gabriel Jesus, iki golüyle maçın önemli ismi oldu.Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 79'a yükseltti. Bir maçı eksik olan Manchester City'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.