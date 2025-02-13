Arsenal'de Kai Havertz sezonu kapattı

Arsenal'in hücum oyuncusu Kai Havertz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de Kai Havertz sezonu kapattı
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13 Şubat 2025 18:47

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'e yıldız oyuncusundan kötü bir haber geldi.

Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal formasıyla 34 maçta forma giyen Havertz, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.


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