Ankaragücü - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Ankaragücü - Galatasaray mça kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Pedrinho ile Radokovic son idmanda yer almadı. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.Galatasaray'da cezalı Zaniolo maç kadrosunda yer alamayacak. Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö ise sarı kart görmeleri halinde haftaya Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşecek.Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Diack, Djokanovic, Kitsiou, Emre Kılınç, Thasos, SoweMuslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, IcardiBu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.