Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 11:21

Ankaragücü - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Ankaragücü - Galatasaray mça kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, mücadeleden galip ayrılması durumunda 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Peki, Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Ankaragücü - Galatasaray mça kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ankaragücü - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

Eksikler

Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Pedrinho ile Radokovic son idmanda yer almadı. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da cezalı Zaniolo maç kadrosunda yer alamayacak. Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö ise sarı kart görmeleri halinde haftaya Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11'ler

Ankaragücü
Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Diack, Djokanovic, Kitsiou, Emre Kılınç, Thasos, Sowe

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi




Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

 

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