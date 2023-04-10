Alperen Şengün NBA'de ikinci sezonunu tamamladı

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ikinci sezonunu galibiyetle tamamladı.



Houston Rockets'ın deplasmanda Washington Wizards'ı 114-109 mağlup ettiği karşılaşmada 23 dakika oyunda kalan Alperen, maçı 12 sayı 12 ribaunt 6 asist ile tamamlayarak üst üste 6. maçında da double-double yapmayı başardı.



BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ



Geçtiğimiz sezon NBA'e giriş yapan Alpere Şengün, 2021-2022 sezonunu 9.6 sayı, 5.5 ribaunt ve 2.6 asist ile tamamlamıştı. Bu sezona ise daha iyi başlayan sezonun her döneminde gelişimini sürdüren Alperen, ortalama 29 dakika, 14.8 sayı, 9 ribaunt ve 3.9 asist ortalamalarıyla tamamlayarak büyük bir gelişim gösterdi.



"BABY JOKIC"



Oyun tarzıyla Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic'e benzetilen 20 yaşındaki milli oyuncu, tıpkı Nikola Jokic gibi pota altından attığı yaratıcı paslar ile dikkat çekti.



KOÇ AYRILIYOR



Houston Rockets'taki ikinci sezonunun ardından henüz play-off tecrübesi yaşayamayan Alperen Şengün için son olarak yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre; Houston Rockets, başantrenörü Stephen Silas ile yollarını ayırma kararı aldı.



KIRDIĞI REKORLAR



Bu sezon birçok NBA rekorunu kıran Alperen Şengün; NBA'de triple-double yapan, 400 asiste ulaşan, bir maçta 30 sayı-15 ribaunt-5 asist istatistiği yakalayan ve 1000 sayı 200 asist barajın ulaşan en genç pivot oyuncusu olmayı başardı.





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