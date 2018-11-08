Akhisarspor 2-3 Sevilla maçı geniş özeti izle

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, güçlü rakibi Sevilla karşısında 2-0'dan geri döndü ve skoru 2-2 yaptı ancak 87'de yediği gole engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Akhisarspor ile Sevilla, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihi bir geri dönüş yapmaya çok yaklaşan Akhisarspor, 2-0'dan skoru 2-2 yaptı ancak 87'de penaltıdan yediği golle rakibine 3-2 mağlup oldu.

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La Liga'da 3. sırada bulunan Sevilla, 12. dakikada Nolito ve 38'de Muriel'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken ikinci yarıda bambaşka bir Akhisarspor vardı.



52. dakikada Manu ile farkı bire indiren Akhisarspor, 76. dakikada Onur Ayık'ın golüyle eşitliği yakaladı. 3. gol için bastıran Akhisarspor, 87. dakikada şok bir gol yedi. Ever Banega, penaltıdan attığı golle takımını 3-2 galibiyete taşıdı.



Akhisarspor'da 57. dakikada Güray Vural, bir de penaltı atışından faydalanamadı. Sevilla'da 56. dakikada Gomez, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonucun ardından Akhisarspor, 4. hafta sonunda puansız kaldı. Sevilla ise 9 puanla liderliğini korudu.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaile, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihi bir geri dönüş yapmaya çok yaklaşan Akhisarspor, 2-0'dan skoru 2-2 yaptı ancak 87'de penaltıdan yediği golle rakibinemağlup oldu. ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN La Liga'da 3. sırada bulunan Sevilla, 12. dakikada Nolito ve 38'de Muriel'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken ikinci yarıda bambaşka bir Akhisarspor vardı.52. dakikada Manu ile farkı bire indiren Akhisarspor, 76. dakikada Onur Ayık'ın golüyle eşitliği yakaladı. 3. gol için bastıran Akhisarspor, 87. dakikada şok bir gol yedi. Ever Banega, penaltıdan attığı golle takımını 3-2 galibiyete taşıdı.Akhisarspor'da 57. dakikada Güray Vural, bir de penaltı atışından faydalanamadı. Sevilla'da 56. dakikada Gomez, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu sonucun ardından Akhisarspor, 4. hafta sonunda puansız kaldı. Sevilla ise 9 puanla liderliğini korudu.

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