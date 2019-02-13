Ajax Real Madrid maçı canlı hangi kanalda? Ajax Real Madrid maçı saat kaçta?

Ajax-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Ajax-Real Madrid maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

13 Şubat 2019 07:25
Ajax Real Madrid maçı canlı hangi kanalda? Ajax Real Madrid maçı saat kaçta?
Ajax-Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında  Ajax-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

AJAX-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynanacak Ajax-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.

13 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de oynanacak maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ajax-Real Madrid maçı 13 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig  

Hafta içi 2-0 kazandığı Everton mücadelesi sonrası maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Manchester City, sahasında Chelsea'yi 6-0 yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.

Chelsea, 1991'de Nottingham Forest'a 7-0 kaybettiği maçtan bu yana en ağır mağlubiyetini yaşadı.

Manchester City ile liderlik yarışı içindeki Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Tottenham, sahasında Leicester City'yi 3-1, Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0, Arsenal de deplasmanda Huddersfield Town'u 2-1 yendi.

Premier Lig'de 27. maçında 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla Liverpool'un averajla önünde liderliğe yerleşti. Bu iki takımı, 60 puanla Tottenham, 51 puanla Manchester United, 50'şer puanla Arsenal ve Chelsea izledi.

- La Liga

Lider Barcelona, ligdeki 23. karşılaşmasında konuk olduğu Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalarak geçen hafta olduğu gibi 2 puan kaybetti.

Real Madrid, derbi maçta konuk olduğu Atletico Madrid'i 3-1 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

Sevilla ise seyircisi önünde Eibar ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga'da puanını 51'e çıkaran lider Barcelona ile en yakın takipçisi arasındaki fark 6 puana düştü. Katalan ekibini, Real Madrid 45, Atletico Madrid 44 ve Sevilla 37 puanla takip etti.

- Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda oynadığı Sassuolo maçını 3-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 23. haftada 20. galibiyetine imza attı.

Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk olduğu Fiorentina ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı. Inter ise Parma deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Serie A'nın 23. haftasını 63 puanla geçen Juventus'u, 52 puanlı Napoli ve 43 puanlı Inter izledi.

- Bundesliga

Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği mücadelede ağırladığı Hoffenheim ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bayern Münih, konuk ettiği Schalke 04'ü 3-1 mağlup etti. Schalke 04'ün golünü, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu attı.

Borussia Mönchengladbach, evinde oynadığı Hertha Berlin karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

Bundesliga'nın 21. haftası sonunda 50 puana ulaşan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 5, Borussia Mönchengladbach'ın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Ligue 1

Lider PSG, sahasında Bordeux'yu 1-0 mağlup etti. Lille, konuk olduğu Guingamp'ı 2-0 yendi. Olympique Lyon ise Nice deplasmanın 1-0 mağlup ayrıldı.

Ligue 1'de 24. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 49 ve Olympique Lyon 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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