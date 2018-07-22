80 kiloluk boks çuvalının hazin sonu...

Penaltı atar gibi gerildi ve golünü attı. Keçiler de güne sporla başlıyor.







İLGİLİ VİDEO Penaltı atar gibi gerildi ve golünü attı. Keçiler de güne sporla başlıyor.

Daha fazla göster