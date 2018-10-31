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5 soruda senin derbi tercihini veriyoruz



Kuponmatik ile bir kez daha karşınızdayız. Bu sefer önümüzdeki asırlık bir derbi var ve hepimizin büyük aşkı "TEK MAÇ" seçeneği de bu maçta Bilyoner.com'da aktif durumda. Hepinizin bu maçın heyecanını katlamak için kupon yapacağınızı biliyoruz ve yine büyük hizmetimizi devreye sokarak, 5 soruya cevap vermen halinde Bilyoner.com'da oynaman gereken derbi tercihini sana veriyoruz. En sonda çıkan tercihi Bilyoner.com üzerinden oynayabilirsin. Şayet bir üyeliğiniz yoksa hemen şu bağlantı üzerinden hemen oluşturabilirsiniz.
 
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