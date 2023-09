34 beden M mi, S mi, L mi 2023? S, M, L beden kaç numara?

Kıyafet bedeni Göğüs çevresi (cm) Bel çevresi (cm) Kalça çevresi (cm) 32 (XS)

34 74-77

78-81 61-63

64-66 84-87

88-91 36 (S)

38 82-85

86-89 67-70

71-74 92-95

96-98 40 (M)

42 90-93

94-97 75-78

79-82 99-101

102-104 44 (L)

46 98-102

103-107 83-87

88-93 105-108

109-112 48 (XL)

50 108-113

114-119 94-99

100-106 113-116

117-121 52 (XXL)

54 120-125

126-131 107-112

113-119 122-126

127-132

Beden ölçüsü Göğüs ölçüsü Bel genişliği İç bacak uzunluğu Boy S 44

46 86-89 cm

90-93 cm 74-77 cm

78-81 cm 81-82 cm

81,5-82,5 cm 173-181 cm

174-182 cm M 48

50 94-97 cm

98-101 cm 82-85 cm

86-89 cm 82-83 cm

82,5-83,5 cm 175-183 cm

176-184 cm L 52

54 102-105 cm

106-109 cm 90-94 cm

95-99 cm 83-84 cm

83,5-84,5 cm 177-185 cm

178-186 cm XL 56

58 110-113 cm

114-117 cm 100-104 cm

105-109 cm 84-85

84,5-85,5 cm 179-187 cm

180-188 cm XXL 60

62 118-121 cm

122-125 cm 110-114 cm

115-119 cm 85-86 cm

85.5-84.5 cm 181-189 cm

181-189 cm 3XL 64

66 126-129 cm

130-133 cm 120-124 cm

125-129 cm 85-84 cm

84,5-83,5 cm 181-189 cm

181-189 cm 4XL 68

70 134-137 cm

138-141 cm 130-134 cm

135-139 cm 84-83 cm

83,5-82,5 cm 181-189 cm

181-189 cm 5XL 72

74 142-145 cm

146-149 cm 140-144 cm

145-149 cm 83-82 cm

82,5-81,5 cm 181-189 cm

181-189 cm

34 beden kıyafet giyen kişilerin ilk olarak boy ve kiloları hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Çünkü kıyafetlerde beden her zaman boy ve kilo durumuna göre belirlenir. Orta bedenlerden biri olduğu için kişiler alışverişlerinde zorlansalar da kilo ve boy durumlarını bilirlerse uygun bir kıyafet rahatlıkla satın alabilirler. 34 beden ölçüleri ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.34 bedenstandartlarında bir ölçüdür. Bundan dolayı 34 bedenBurada önemli olan her durumda doğru kıyafetlerle en iyi şekilde giyindiğinizi hissetmenizdir. Bunun ön şartı, bedenlerin uyumlu olmasıdır.Vücut ölçümlerinizi alın ve hangi kıyafet bedeninin sizin için uygun olduğunu tabloya bakarak belirleyin.Vücudun etrafından yatay olarak göğsün en yüksek bölgesinin üzerinden.Bel etrafında yatay olarak bağlanmadan.Kalçaların en yüksek bölgesinin yatay olarak çevresi.Doğru kıyafet tercihiyle her ortamda en iyi şekilde görünebilirsiniz. Önemli olan doğru beden ölçülerini bilmektir. Beden tablomuzu dikkate alarak beden hesaplama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir, üzerinize tam oturan kıyafetleri kolaylıkla seçebilirsiniz.Vücut ölçülerinizi öncelikle doğru alın ve aşağıdaki beden tablosu doğrultusunda sizin için en uygun beden ölçüsünü öğrenin. .Göğüs çevrenizi en dışta kalan kısmından başlayarak ölçün.Kemer kısmından tutarak ölçüm yapın.Bacak boyunca kasıktan yere kadar ölçün.Çıplak ayakla kapı pervazında durun, başın tepesinden kapının tabanına kadar ölçün.