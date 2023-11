25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, resimleri 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

'Kadına şiddete hayır' sözleri ve mesajları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sosyal medyada paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. İşte Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında paylaşabileceğiniz resimli 'Kadına şiddete hayır' sözleri, sloganları ve mesajlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye'de her sene kadına yönelik şiddet olgusu dünyanın gündemine taşınıp, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılıyor. İşte 'Kadına şiddete hayır' sözleri, kadınla ilgili yazılar ve sloganlarKadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. #Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele GünüTürk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir."Kadına Şiddete HAYIR.!Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.Kadınlara kalkan eller kırılsın!Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet ErtaşKadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız."Ailedeki şiddet insanları öldürür."Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmet ve saygıyla anıyoruz.Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim."Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." M. Kemal AtatürkŞİddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır, ona vurmak değildir.Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir."Ailede şiddet geleceği karartır."Kadınlara uygulanan fiziksel , psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.Bu dünyada kadın olmak zor ama 'kadın ölmek kolay'"Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur."Bazıları delikanlılığı elikanlılık sanıp, kadını kırmızıya boyuyor."Şiddet, karanlık yüreklerin egemen olduğu kör bir kuyudur. Şiddetin olumlusu, iyisi yoktur."Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir."Şiddet kaderiniz değil. Şiddete göz yummayın, sessiz kalmayın."Şiddet âcizliğin bir göstergesidir.Kendini kontrol edememenin ve karşısındaki ile iletişim kuramamanın, aşağalık duygusunun, güvensizliğin, kendini ifade edememenin getirdiği âcizlik neticesi elinden başka bir şey gelmeyen erkek yönelebilir.