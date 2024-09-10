Haber Tarihi: 10 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 09:50

2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda istediği puanı elde edemeyen ya da istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, gelecek yılki YKS oturumlarına odaklandı. Şimdiden çalışmalara başlayan üniversiteli adayları, ÖSYM'nin sınav tarihini ilan etmesini bekliyor. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
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YKS başvuruları, her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Yayımlanacak ÖSYM sınav takvimine göre üç oturum şeklinde yapılacak olan YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin ardından diğer oturumlar yapılacak.

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.

Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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