2024 SSK emekli zammı ne zaman açıklanacak? SSK emekli maaşı ne kadar oldu?

2024 yılında memur ve emekli zammının ne kadar olacağı, ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesinde büyük bir merak konusu haline geldi. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yapılacak olan zam oranını öğrenmek için enflasyon verilerini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacaklar. İşte detaylar:

Milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacakları zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin alacakları 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek. Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacaklar.

Kasım ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belirlenmişti. Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da bu rakamlara göre belirlenecek. Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. TÜFE'nin aylık yüzde 3 civarında gelmesi durumunda emeklilere yaklaşık yüzde 38 zam yapılacak. Bu rakamın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, Orta Vadeli Program'da tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının yüzde 50'ye yakın seviyede olacağını ifade etti. Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının netleşeceğini söyleyen Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacağını vurguladı. Ancak bu grupun aylıklarının yılın ikinci yarısında daha yüksek artış göstereceğini belirtti.

Meclis, düşük gelir grubunun refahını artırmaya yönelik düzenlemeler için çalışmalara başladı. Bu kapsamda, ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme masada yer alıyor. Refah payı ve seyyanen zam düzenlemesinin de söz konusu olduğu ifade ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ayrımı olmadan bütün kesimlere aynı oranda zam yapılabilir. Bu yıl benzer bir uygulama hayata geçerse, emeklilere yüzde 50'lik artış yapılabilir ve en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL'ye çıkabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 38 olan enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı eklenecek.