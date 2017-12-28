2018 Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? Hangi programlar var?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, tarihin en büyük ikramiyesi verilecek. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, 2017 Milli Piyango ikramiyesi olarak 61 milyon TL büyük ikramiye kazanarak tarihe geçecek. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ve rekor! Milli Piyango'da büyük ikramiye hafta sonu yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon TL olarak dağıtılacak. Yılbaşı ikramiyesinin dağıtılacağı hafta sonu Milli Piyango tüm oyunlarından 348 milyon 180 bin Türk Lirası ikramiye dağıtacak. Milli Piyango'nun bu dağıtacağı rakam vatandaşlarımıza şimdiden büyük hayaller kurdurmaya başladı. Cumartesi akşamı yılbaşı çekilişinde vatandaşlar önemli bir heyecan yaşadı. Ancak Milli Piyango yılbaşı çekilişinin yanı sıra Sayısal Loto için de çekilişi gerçekleşti. Devir eden Sayısal Loto'dan 1 milyon 613 bin Türk Lirası toplandı.Türkiye'de şans oyunlarında diğer oyunların da devretmesiyle birlikte hafta sonu için rakamlar çılgın noktaya ulaştı. Türkiye'de geçen hafta, Sayısal Loto'da 1.6 milyon TL, Süper Loto'da 5.7 milyon TL, Şans Topu'nda da 1.3 milyon TL devretti. Gerçekleşen devirlerle bu hafta dağıtılacak yılbaşı özel çekilişiyle ikramiye 68 milyon TL'yi aştı. Tüm dağıtılacak ödülleri toplarsak, hafta sonu dağıtılacak toplam ikramiye, Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu'nda dağıtılacak ikramiyenin 356 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.Hamiline Ait Olma:Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi,ikramiye almaya hak kazanır.Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir