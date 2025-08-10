11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler

Tüketiciler, 11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 ile sunulan BİM aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de BİM market raflarında görebilecek. Ayrıca BİM Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "BİM'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.
11 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Varta Energy Pil 79 TL
Garnier Yüz Temizleyici Hyaluronik Aloe 250 ml 149 TL
Garnier Yüz Serumu Hyaluronik Aloe 229 TL
Note Sıvı Allık 109 TL
Note Bb Krem Set 109 TL
Note Göz Altı Kapatıcısı 109 TL
Elidor Sıvı Saç Kremi 200 ml 115 TL
Elidor Saç Yağı 80 ml 135 TL
Clear Şampuan 500 ml 109 TL
Naturalove Buz Küresi 99 TL
Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada Sütlü Köpüklü / 2si1 Arada) 99 TL
Lucca Kakaolu Fındık Ezmesi 350 gr 135 TL
Patiswiss Karamelize Bisküvili Krema 380 gr 99 TL
Master Nut Boncuk Fıstık 500 gr 57,50 TL
Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 gr 29,50 TL
Proteinocean Protein Bar 50 gr 42,50 TL
Simbat İç Kabak Çekirdeği 70 gr 27,50 TL
Züber Nohut Cipsi 55 gr 39,50 TL
Juss Tea Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 47,50 TL
Lays Patates Cipsi 125 gr 41 TL
Meysu Limonata 1 L 39,50 TL
Papita Draje Şekerli Vişneli Kakaolu Kek 40 gr 11 TL
Ülker Çubuk Kraker 195 gr 18,50 TL
Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL
Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr 37,50 TL
Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL
Köylüm Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL
Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL
Aytaç Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL
Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 gr 85 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169,50 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 95 TL
BİM AKTÜEL 15 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU
Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL
Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL
Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL
Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL
Rooc Meyve Bıçağı 59 TL
Buz Aküsü 79 TL
Saklama Kabı Seti 159 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL
Mutfak Gereçleri 59 TL
Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL
Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL
Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL
Smart Drone 2.090 TL
Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL
Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL
Heifer Blender Set 1.890 TL
Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL
Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL
Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL
Silikon Yastık 119 TL
Ayak Havlusu 65 TL
Pvc Masa Örtüsü 99 TL
Simli Masa Örtüsü 119 TL
Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL
Cüzdan 149 TL
Çanta 289 TL
Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL
Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL
Cem Servis Gereçleri 129 TL
Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL
Alüminyum Döküm Tava 339 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL
Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL
Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL
Bu ürünler ve daha fazlası, 11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 kapsamında hem BİM aktüel ürünler raflarında hem de BİM Online platformunda yer alıyor.
