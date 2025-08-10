11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 | BİM Aktüel İndirimli Ürünler

Tüketiciler, 11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 ile sunulan BİM aktüel ürünler listesini hem mağazalarda hem de BİM market raflarında görebilecek. Ayrıca BİM Online alışveriş sistemi sayesinde indirimli ürünler kapıya kadar ulaştırılıyor. "BİM'de bu hafta indirimli ürünler" aramaları, haftanın kampanyalarını kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları için büyük önem taşıyor. Bu haftaki katalogda öne çıkan ürünler, fiyat-performans dengesi ile dikkat çekiyor.



11 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2025 | İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ



Varta Energy Pil 79 TL



Garnier Yüz Temizleyici Hyaluronik Aloe 250 ml 149 TL



Garnier Yüz Serumu Hyaluronik Aloe 229 TL



Note Sıvı Allık 109 TL



Note Bb Krem Set 109 TL



Note Göz Altı Kapatıcısı 109 TL



Elidor Sıvı Saç Kremi 200 ml 115 TL



Elidor Saç Yağı 80 ml 135 TL



Clear Şampuan 500 ml 109 TL



Naturalove Buz Küresi 99 TL



Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada Sütlü Köpüklü / 2si1 Arada) 99 TL



Lucca Kakaolu Fındık Ezmesi 350 gr 135 TL



Patiswiss Karamelize Bisküvili Krema 380 gr 99 TL



Master Nut Boncuk Fıstık 500 gr 57,50 TL



Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 gr 29,50 TL



Proteinocean Protein Bar 50 gr 42,50 TL



Simbat İç Kabak Çekirdeği 70 gr 27,50 TL



Züber Nohut Cipsi 55 gr 39,50 TL



Juss Tea Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 47,50 TL



Lays Patates Cipsi 125 gr 41 TL



Meysu Limonata 1 L 39,50 TL



Papita Draje Şekerli Vişneli Kakaolu Kek 40 gr 11 TL



Ülker Çubuk Kraker 195 gr 18,50 TL



Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL



Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr 37,50 TL



Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL



Köylüm Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL



Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL



Aytaç Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL



Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 gr 85 TL



Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169,50 TL



İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 95 TL



BİM AKTÜEL 15 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU



Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL



Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL



Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL



Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL



Rooc Meyve Bıçağı 59 TL



Buz Aküsü 79 TL



Saklama Kabı Seti 159 TL



Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL



Mutfak Gereçleri 59 TL



Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL



Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL



Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL



Smart Drone 2.090 TL



Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL



Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL



Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL



Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL



Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL



Heifer Blender Set 1.890 TL



Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL



Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL



Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL



Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL



Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL



Silikon Yastık 119 TL



Ayak Havlusu 65 TL



Pvc Masa Örtüsü 99 TL



Simli Masa Örtüsü 119 TL



Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL



Cüzdan 149 TL



Çanta 289 TL



Kaydırmaz Tabanlık 55 TL



Cem Servis Gereçleri 129 TL



Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL



Alüminyum Döküm Tava 339 TL



Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL



Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL



Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL





Bu ürünler ve daha fazlası, 11 Ağustos BİM Kataloğu 2025 kapsamında hem BİM aktüel ürünler raflarında hem de BİM Online platformunda yer alıyor.

