Zonguldak'ta okullar tatil mi? 23-24 Kasım yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin son uyarılarına rağmen Zonguldak ve çevresinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle birçok ilde ciddi hasarlar oluştu, maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu olumsuz hava koşulları, Zonguldak'ta da etkisini gösterdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "23 - 24 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 23 -24 Kasım Zonguldak'ta okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.Karadeniz Ereğli'de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi