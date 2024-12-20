Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona bugünkü karşılaşmadan sonra sona erecek.

Gruplara kalan 20 takımla beraber 4 büyükler bu turdan kura çekimine katılacak. Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi grup kura çekiminde torbalar oluşturulacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.Kupada grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.