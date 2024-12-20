Haber Tarihi: 20 Aralık 2024 13:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 13:22

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi için nefesler tutuldu. Tur atlayan takımlar ve 4 büyükler kura çekimine katılacak. Toplamda 24 takımın katılacağı kura çekiminde 4'erli 6'şar gruplardan oluşacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona bugünkü karşılaşmadan sonra sona erecek.

Gruplara kalan 20 takımla beraber 4 büyükler bu turdan kura çekimine katılacak. Şampiyonlar Ligi sisteminde olduğu gibi grup kura çekiminde torbalar oluşturulacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
 Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.
Kupada grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şu şekilde:



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