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Zeki Çelik: Dünya Kupası için umutluyum

Milli futbolcu Zeki Çelik, futbola başladığı Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek genç sporculara tecrübelerini aktardı, milli takım ve Roma'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Haziran 2025 11:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Zeki Çelik: Dünya Kupası için umutluyum
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Milli futbolcu Zeki Çelik, futbola ilk adımlarını attığı Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Çelik, kulüp yöneticileri ve genç sporcularla bir araya gelerek, destek verdi.

Kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da devam eden milli futbolcu Zeki Çelik, futbola ilk adımlarını attığı Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde bulunan Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp yöneticileri ve genç sporcularla bir araya geldi. Ziyareti sırasında genç sporcularla yakından ilgilenen Zeki Çelik, saha içi ve saha dışındaki tecrübelerini paylaşarak genç yeteneklere tavsiyelerde bulundu. Tecrübeli futbolcu, futbola başladığı kulübe ekipman desteği de yaptı.

'DÜNYA KUPASI İÇİN UMUTLUYUM'



A Milli Takım'da iyi bir gidişat olduğunu belirten Zeki Çelik, "Milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Bu bizim için bir test oldu. Dünya Kupası için umutluyum" dedi.

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlardan övgüyle bahseden Çelik, her iki oyuncunun da milli takımda uzun yıllar forma giyecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

'ROMA'DA MUTLUYUM'

Milli futbolcu Roma'da mutlu olduğunu söyleyerek "Herhangi bir teklif almadım. Roma'da mutluyum. Kulübümde devam edeceğim. Her zaman takımlarda rekabet olması iyidir takımı geliştirir ve milli takımında geliştiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

'BURSASPOR, SÜPER LİG'E DÖNECEK'

Bursaspor'un yeniden 2'nci Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Orada 7 yıl oynadım, Süper Lig'e de en kısa sürede döneceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

1'inci Lig'de İstanbulspor forması giyerken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan tecrübeli savunmacı, Fransa ve İtalya liglerindeki futbol anlayışını da kıyasladı. İtalya'daki sert ve taktiksel futbolun kendisini geliştirdiğini söyleyen Çelik, Türkiye'deki daha açık oyunun farklı bir dinamizm sunduğunu da sözlerine ekledi.

Yavuzselim Spor Kulübü'nün kalbinde her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen milli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yavuzselim Spor'u seviyorum. Ailem de burada oturuyor. Umarım kulübümüz çok daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de bu formayı yeniden giyme şansı bulurum."

Milli futbolcu ziyaretin ardından genç futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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